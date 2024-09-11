Блінкен і голова МЗС Британії зустрінуться із Зеленським в Україні - Держдеп
Київ • УНН
11 вересня очільники дипломатій США та Великої Британії зустрінуться з Зеленським в Україні. Обговорять подальшу підтримку оборони та забезпечення довгострокового процвітання України.
Голови дипломатій США Ентоні Блінкен та Великої Британії Девід Леммі зустрінуться з Президентом Володимиром Зеленським в Україні, обговорять подальшу підтримку оборони та забезпечення довгострокового процвітання України, повідомили у Державному департаменті США 10 вересня, пише УНН.
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"11 вересня держсекретар Блінкен разом із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі відвідає Україну, де вони зустрінуться з Президентом України Володимиром Зеленським і високопосадовцями українського уряду, щоб обговорити подальшу підтримку оборони України від агресії росії та те, як забезпечити військове, економічне та демократичне процвітання України у довгостроковій перспективі", - повідомили у Держдепартаменті США.
Байден і прем'єр Британії можуть обговорити дозвіл для Україні на удари по рф далекобійною зброєю - Блінкен10.09.24, 18:42 • 19517 переглядiв