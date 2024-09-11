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Блінкен і голова МЗС Британії зустрінуться із Зеленським в Україні - Держдеп

Блінкен і голова МЗС Британії зустрінуться із Зеленським в Україні - Держдеп

Київ • УНН

 • 17240 перегляди

11 вересня очільники дипломатій США та Великої Британії зустрінуться з Зеленським в Україні. Обговорять подальшу підтримку оборони та забезпечення довгострокового процвітання України.

Голови дипломатій США Ентоні Блінкен та Великої Британії Девід Леммі зустрінуться з Президентом Володимиром Зеленським в Україні, обговорять подальшу підтримку оборони та забезпечення довгострокового процвітання України, повідомили у Державному департаменті США 10 вересня, пише УНН.

Деталі

"11 вересня держсекретар Блінкен разом із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі відвідає Україну, де вони зустрінуться з Президентом України Володимиром Зеленським і високопосадовцями українського уряду, щоб обговорити подальшу підтримку оборони України від агресії росії та те, як забезпечити військове, економічне та демократичне процвітання України у довгостроковій перспективі", - повідомили у Держдепартаменті США.

Байден і прем'єр Британії можуть обговорити дозвіл для Україні на удари по рф далекобійною зброєю - Блінкен10.09.24, 18:42 • 19517 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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