Блинкен и глава МИД Британии встретятся с Зеленским в Украине - Госдеп
Киев • УНН
11 сентября руководители дипломатии США и Великобритании встретятся с Зеленским в Украине. Обсудят дальнейшую поддержку обороны и обеспечение долгосрочного процветания Украины.
Главы дипломатии США и Великобритании встретятся с Президентом Владимиром Зеленским в Украине, обсудят дальнейшую поддержку обороны и обеспечения долгосрочного процветания Украины, сообщили в Государственном департаменте США 10 сентября, пишет УНН.
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«11 сентября министр Блинкен вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми посетит Украину, где они встретятся с Президентом Украины Владимиром Зеленским и высокопоставленными чиновниками украинского правительства, чтобы обсудить дальнейшую поддержку обороны Украины от агрессии России и то, как обеспечить военное, экономическое и демократическое процветание Украины в долгосрочной перспективе», - сообщили в Госдепартаменте США.
Байден і прем'єр Британії можуть обговорити дозвіл для Україні на удари по рф далекобійною зброєю - Блінкен10 сентября 2024, 15:42 • 18370 просмотров