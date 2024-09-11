Блинкен и глава МИД Британии встретятся с Зеленским в Украине - Госдеп

Главы дипломатии США и Великобритании встретятся с Президентом Владимиром Зеленским в Украине, обсудят дальнейшую поддержку обороны и обеспечения долгосрочного процветания Украины, сообщили в Государственном департаменте США 10 сентября, пишет УНН.

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«11 сентября министр Блинкен вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми посетит Украину, где они встретятся с Президентом Украины Владимиром Зеленским и высокопоставленными чиновниками украинского правительства, чтобы обсудить дальнейшую поддержку обороны Украины от агрессии России и то, как обеспечить военное, экономическое и демократическое процветание Украины в долгосрочной перспективе», - сообщили в Госдепартаменте США.

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