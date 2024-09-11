Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Британии Лемми прибыли с визитом в Украину
Киев • УНН
Энтони Блинкен, госсекретарь США, прибыл в Украину с визитом. Он прилетел вместе с министром иностранных дел Великобритании.
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину с визитом. Он прилетел вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми. Об этом УНН сообщает со ссылкой на корреспондента Государственного департамента Шона Тандома.
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Блинкен и глава МИД Британии встретятся с Зеленским в Украине - Госдеп11 сентября 2024, 07:00 • 13349 просмотров