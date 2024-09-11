Президент Сенату Чехії прибув до Києва

Президент Сенату Чехії Мілош Вистрчил повідомив, що приїхав до Києва на саміт Кримської платформи, наголосив на важливості захисту України та неприпустимості мирних переговорів без її участі, пише УНН.

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"Я приїхав до Києва на саміт Кримської платформи", - вказав президент Сенату Чехії Мілош Вистрчил у X.

"У серпні 2021 року на інавгураційному саміті платформи я сказав, що анексія Криму не може бути аналогом нашого Мюнхена "про нас без нас". Я тоді представляв Чехію і наголошував, що ми повинні захищати Україну. Події після анексії Криму показують нам, що якщо наша підтримка буде недостатньою, росія не зупиниться. І ми також маємо мати на увазі, що мирні переговори не можуть відбуватися без участі України, і результати переговорів мають бути прийнятними для України", - наголосив Вистрчил.

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До Києва також прибули лідери Литви та Латвії.

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