Президент Сената Чехии прибыл в Киев

Президент Сената Чехии Милош Вистрчил сообщил, что приехал в Киев на саммит Крымской платформы, подчеркнул важность защиты Украины и недопустимость мирных переговоров без ее участия, пишет УНН.

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«Я приехал в Киев на саммит Крымской платформы», - указал президент Сената Чехии Милош Вистрчил в X.

«В августе 2021 года на инаугурационном саммите платформы я сказал, что аннексия Крыма не может быть аналогом нашего Мюнхена «о нас без нас». Я тогда представлял Чехию и подчеркивал, что мы должны защищать Украину. События после аннексии Крыма показывают нам, что если наша поддержка будет недостаточной, Россия не остановится. И мы также должны иметь в виду, что мирные переговоры не могут происходить без участия Украины, и результаты переговоров должны быть приемлемыми для Украины», - отметил Вистрчил.

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В Киев также прибыли лидеры Литвы и Латвии.

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