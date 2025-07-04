В Украине возобновляется обязательная подача государственной статистической отчетности

С 5 июля в Украине снова вводится обязательная подача государственной статистической отчетности. Это позволит анализировать состояние предприятий, мониторить ситуацию на рынке труда и принимать обоснованные решения для восстановления страны. Об этом сообщает Госстат, пишет УНН.

Сегодня официально опубликованы законодательные изменения, предусматривающие возобновление обязательной подачи статистической отчетности респондентами, подпадающими под государственное статистическое наблюдение. Это означает, что уже завтра — 5 июля 2025 года — закон вступает в силу. Изменения в пункт 1 Закона Украины "О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны" были приняты Верховной Радой 18 июня и подписаны Президентом Украины 3 июля - говорится в сообщении.

Это решение возвращает к жизни системный сбор статистических данных, без которых невозможно:

оценить реальное состояние предприятий,

отслеживать рынок труда;

понимать структурные изменения в экономике и обществе;

и главное - принимать эффективные решения для восстановления и развития Украины.

- сообщил глава Госстата Арсен Макарчук. - сообщил глава Госстата Арсен Макарчук.

Отмечается, что для респондентов, которые не имели возможности подавать отчетность в период действия военного положения, предусмотрен трехмесячный переходный период - до 5 октября 2025 года. В это время можно без штрафов подать отчетность за прошлые периоды.

В ближайшее время Госстат обнародует:

обновленные инструкции;

разъяснения по отчетности;

техническую поддержку для респондентов.

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