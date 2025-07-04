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В Україні відновлюється обов’язкове подання державної статистичної звітності

Київ • УНН

 • 630 перегляди

З 5 липня 2025 року в Україні відновлюється обов'язкове подання державної статистичної звітності. Це рішення дозволить оцінювати стан підприємств, відслідковувати ринок праці та ухвалювати ефективні рішення для відновлення країни.

В Україні відновлюється обов’язкове подання державної статистичної звітності

З 5 липня в Україні знову запроваджується обов’язкове подання державної статистичної звітності. Це дасть змогу аналізувати стан підприємств, моніторити ситуацію на ринку праці та приймати обґрунтовані рішення для відновлення країни. Про це повідомляє Держстат, пише УНН.

Сьогодні офіційно опубліковані законодавчі зміни, що передбачають відновлення обов’язкового подання статистичної звітності респондентами, які підпадають під державне статистичне спостереження. Це означає, що вже завтра — 5 липня 2025 року — закон набирає чинності. Зміни до пункту 1 Закону України "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" були ухвалені Верховною Радою 18 червня та підписані Президентом України 3 липня

- йдеться у повідомленні.

Це рішення повертає до життя системний збір статистичних даних, без яких неможливо:

  • оцінити реальний стан підприємств,
    • відслідковувати ринок праці;
      • розуміти структурні зміни в економіці та суспільстві;
        • і головне - ухвалювати ефективні рішення для відновлення та розвитку України.

          - повідомив голова Держстату Арсен Макарчук.

          - повідомив голова Держстату Арсен Макарчук.

          Зазначається, що для респондентів, які не мали змоги подавати звітність у період дії воєнного стану, передбачено тримісячний перехідний період - до 5 жовтня 2025 року. У цей час можна без штрафів подати звітність за минулі періоди.

          Найближчим часом Держстат оприлюдне:

          • оновлені інструкції;
            • роз’яснення щодо звітності;
              • технічну підтримку для респондентів.

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                Ольга Розгон

                Ольга Розгон

                ЕкономікаПолітика
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