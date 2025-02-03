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В Украине в ближайшие дни ожидается гололедица: водителям дали рекомендации

Киев  •  УНН

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4-6 февраля в юго-восточных, восточных областях и Карпатском регионе ожидается гололедица. ГСЧС предоставляет рекомендации водителям и пешеходам по безопасному поведению на дорогах.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности на дорогах из-за гололеда, который ожидается 4-6 февраля в юго-восточных и восточных областях, а также в Карпатском регионе. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН

Спасатели призывают граждан быть максимально осторожными, ведь гололедица может вызвать аварийные ситуации и повышает риск травмирования.

Рекомендации от ГСЧС для водителей:

- Соблюдать безопасную скорость и дистанцию.

- Избегать резких маневров и торможений.

- Быть особенно внимательными вблизи пешеходных переходов.

Пешеходам тоже дали советы:

- Носить обувь с нескользкой подошвой.

- Переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в отсутствии транспорта.

- Ходить медленно и внимательно, чтобы избежать падений.

ГСЧС отмечает, что соблюдение этих рекомендаций поможет уменьшить риск аварий и травм во время непогоды.

Напомним

В Украине в ближайшее время ожидается прохладная или холодная погода с температурой от -7 до +3 градусов, с 19 февраля возможно усиление морозов. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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