В Украине в ближайшие дни ожидается гололедица: водителям дали рекомендации
Киев • УНН
4-6 февраля в юго-восточных, восточных областях и Карпатском регионе ожидается гололедица. ГСЧС предоставляет рекомендации водителям и пешеходам по безопасному поведению на дорогах.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности на дорогах из-за гололеда, который ожидается 4-6 февраля в юго-восточных и восточных областях, а также в Карпатском регионе. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
Спасатели призывают граждан быть максимально осторожными, ведь гололедица может вызвать аварийные ситуации и повышает риск травмирования.
Рекомендации от ГСЧС для водителей:
- Соблюдать безопасную скорость и дистанцию.
- Избегать резких маневров и торможений.
- Быть особенно внимательными вблизи пешеходных переходов.
Пешеходам тоже дали советы:
- Носить обувь с нескользкой подошвой.
- Переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в отсутствии транспорта.
- Ходить медленно и внимательно, чтобы избежать падений.
ГСЧС отмечает, что соблюдение этих рекомендаций поможет уменьшить риск аварий и травм во время непогоды.
Напомним
В Украине в ближайшее время ожидается прохладная или холодная погода с температурой от -7 до +3 градусов, с 19 февраля возможно усиление морозов.