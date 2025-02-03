В Україні у найближчі дні очікується ожеледиця: водіям дали рекомендації
Київ • УНН
4-6 лютого в південно-східних, східних областях та Карпатському регіоні очікується ожеледиця. ДСНС надає рекомендації водіям та пішоходам щодо безпечної поведінки на дорогах.
Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку на дорогах через ожеледицю, яка очікується 4–6 лютого в південно-східних і східних областях, а також у Карпатському регіоні. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає УНН.
Рятувальники закликають громадян бути максимально обережними, адже ожеледиця може спричинити аварійні ситуації та підвищує ризик травмування.
Рекомендації від ДСНС для водіїв:
- Дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.
- Уникати різких маневрів і гальмувань.
- Бути особливо уважними поблизу пішохідних переходів.
Пішоходам теж дали поради:
- Носити взуття з неслизькою підошвою.
- Переходити дорогу лише у встановлених місцях, переконавшись у відсутності транспорту.
- Ходити повільно та уважно, щоб уникнути падінь.
ДСНС наголошує, що дотримання цих рекомендацій допоможе зменшити ризик аварій і травмувань під час негоди.
Нагадаємо
В Україні найближчим часом очікується прохолодна чи холодна погода з температурою від -7 до +3 градусів, з 19 лютого можливе посилення морозів.