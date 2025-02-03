В Україні у найближчі дні очікується ожеледиця: водіям дали рекомендації

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку на дорогах через ожеледицю, яка очікується 4–6 лютого в південно-східних і східних областях, а також у Карпатському регіоні. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає УНН.

Рятувальники закликають громадян бути максимально обережними, адже ожеледиця може спричинити аварійні ситуації та підвищує ризик травмування.

Рекомендації від ДСНС для водіїв:

- Дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

- Уникати різких маневрів і гальмувань.

- Бути особливо уважними поблизу пішохідних переходів.

Пішоходам теж дали поради:

- Носити взуття з неслизькою підошвою.

- Переходити дорогу лише у встановлених місцях, переконавшись у відсутності транспорту.

- Ходити повільно та уважно, щоб уникнути падінь.

ДСНС наголошує, що дотримання цих рекомендацій допоможе зменшити ризик аварій і травмувань під час негоди.

Нагадаємо

В Україні найближчим часом очікується прохолодна чи холодна погода з температурою від -7 до +3 градусів, з 19 лютого можливе посилення морозів.