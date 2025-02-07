В Украине создают новую систему помощи жертвам сексуального насилия во время войны
Киев • УНН
Министерство социальной политики разрабатывает комплексную систему помощи пострадавшим от сексуального насилия во время вооруженного конфликта. В 2024 году 365 человек обратились за помощью, из которых 60% - женщины.
Министерство социальной политики разрабатывает комплексную систему оказания помощи пострадавшим от сексуального насилия во время вооруженных конфликтов, сообщили в министерстве в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным Национальной социальной сервисной службы, в 2024 году 365 человек обратились за помощью из-за сексуального насилия, связанного с вооруженной агрессией России, из которых 60% - женщины.
В рамках пилотного проекта по предоставлению неотложных промежуточных репараций подано 630 заявлений, при этом 40% заявителей - женщины.
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В конце 2024 года парламент принял закон, который официально определяет статус лиц, пострадавших от сексуального насилия во время войны. Документ вступит в силу в июне 2025 года.
«Сейчас Минсоцполитики нарабатывает подзаконные акты для имплементации закона. Рабочая группа разрабатывает дорожную карту для пострадавших, с которой человек проходит весь путь получения помощи, механизм обращения и последовательность действий для получения репараций и реабилитации», - рассказали в Минсоцполитики.
Напомним
По состоянию на октябрь 2024 года, по официальным данным, 322 человека пострадали от сексуального насилия, связанного с конфликтом. Однако реальное количество жертв может быть в 10 раз больше, по оценкам экспертов.