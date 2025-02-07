В Україні створюють нову систему допомоги жертвам сексуального насильства під час війни
Київ • УНН
Міністерство соціальної політики розробляє комплексну систему допомоги постраждалим від сексуального насильства під час збройного конфлікту. У 2024 році 365 осіб звернулися по допомогу, з яких 60% - жінки.
Міністерство соціальної політики розробляє комплексну систему надання допомоги постраждалим від сексуального насильства під час збройних конфліктів, повідомили у міністерстві у п'ятницю, пише УНН.
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За даними Національної соціальної сервісної служби, у 2024 році 365 осіб звернулися по допомогу через сексуальне насильство, пов’язане зі збройною агресією росії, з яких 60% – жінки.
В межах пілотного проєкту з надання невідкладних проміжних репарацій подано 630 заяв, при цьому 40% заявників – жінки.
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Наприкінці 2024 року парламент ухвалив закон, який офіційно визначає статус осіб, постраждалих від сексуального насильства під час війни. Документ набуде чинності у червні 2025 року.
"Наразі Мінсоцполітики напрацьовує підзаконні акти для імплементації закону. Робоча група розробляє дорожню карту для постраждалих, з якою людина проходить весь шлях отримання допомоги, механізм звернення та послідовність дій для отримання репарацій та реабілітації", - розповіли у Мінсоці.
Нагадаємо
Станом на жовтень 2024 року, за офіційними даними, 322 особи постраждали від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Однак реальна кількість жертв може бути в 10 разів більшою, за оцінками експертів.