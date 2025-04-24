В Украине ожидаются заморозки: Укргидрометцентр предупреждает о вреде для деревьев и растений

В ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки, которые могут нанести вред раннецветущим плодовым деревьям и другим растениям. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook, пишет УНН.

Ночью 27 апреля в западных и северных областях, ночью 28 и 29 апреля в Украине заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый), ночью 28 апреля в северных, восточных и центральных областях заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый) - говорится в заметке.

Кроме того, по информации, ночью в Киеве и Киевской области 27 и 29 апреля заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый).

А ночью 28 апреля на территории Киевской области заморозки в воздухе 0-3°, в г. Киев 0-2° (II уровень опасности, оранжевый).

Также, Укргидрометцентр предупреждает, что заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям.

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