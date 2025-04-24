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В Украине ожидаются заморозки: Укргидрометцентр предупреждает о вреде для деревьев и растений

Киев • УНН

 • 2794 просмотра

Укргидрометцентр предупреждает о заморозках 27-29 апреля по всей Украине. Особенно опасны заморозки в воздухе 28 апреля в северных, восточных и центральных областях, что может повредить плодовым деревьям.

В Украине ожидаются заморозки: Укргидрометцентр предупреждает о вреде для деревьев и растений

В ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки, которые могут нанести вред раннецветущим плодовым деревьям и другим растениям. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook, пишет УНН.

Ночью 27 апреля в западных и северных областях, ночью 28 и 29 апреля в Украине заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый), ночью 28 апреля в северных, восточных и центральных областях заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый)

- говорится в заметке.

Кроме того, по информации, ночью в Киеве и Киевской области 27 и 29 апреля заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый). 

А ночью 28 апреля на территории Киевской области заморозки в воздухе 0-3°, в г. Киев 0-2° (II уровень опасности, оранжевый).

Также, Укргидрометцентр предупреждает, что заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям.

Последний жаркий день: какой будет погода в Украине 25 апреля24.04.25, 12:45 • 3382 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

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