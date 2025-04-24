В Україні очікуються заморозки: Укргідрометцентр попереджає про шкоду для дерев та рослин
Київ • УНН
Укргідрометцентр попереджає про заморозки 27-29 квітня по всій Україні. Особливо небезпечні заморозки в повітрі 28 квітня в північних, східних та центральних областях, що може зашкодити плодовим деревам.
У найближчі дні в Україні очікуються заморозки, що можуть завдати шкоди ранньоквітучим плодовим деревам та іншим рослинам. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook, пише УНН.
Вночі 27 квітня у західних та північних областях, вночі 28 та 29 квітня в Україні заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий), вночі 28 квітня у північних, східних та центральних областях заморозки в повітрі 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)
Крім того, за інформацією, вночі в Києві та Київській області 27 та 29 квітня заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).
А вночі 28 квітня на території Київської області заморозки в повітрі 0-3°, в м. Київ 0-2° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
Також, Укргідрометцентр попереджає, що заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам.
Останній спекотний день: якою буде погода в Україні 25 квітня24.04.25, 12:45 • 3388 переглядiв