В Україні очікуються заморозки: Укргідрометцентр попереджає про шкоду для дерев та рослин

У найближчі дні в Україні очікуються заморозки, що можуть завдати шкоди ранньоквітучим плодовим деревам та іншим рослинам. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook, пише УНН.

Вночі 27 квітня у західних та північних областях, вночі 28 та 29 квітня в Україні заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий), вночі 28 квітня у північних, східних та центральних областях заморозки в повітрі 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий) - йдеться в дописі.

Крім того, за інформацією, вночі в Києві та Київській області 27 та 29 квітня заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).

А вночі 28 квітня на території Київської області заморозки в повітрі 0-3°, в м. Київ 0-2° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Також, Укргідрометцентр попереджає, що заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам.

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