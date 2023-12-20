В Украине объявлена тревога: взлетел российский МиГ-31К, с юга курсируют ударные дроны

С начала эпидсезона умерли двое украинцев больных гриппом - Центр общественного здоровья

С начала эпидемического сезона 1,5 миллиона украинцев заболели ОРВИ, что на 35,7% больше, чем в прошлом году; двое умерли от гриппа, оба не были вакцинированы против гриппа и COVID-19.