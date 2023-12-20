В Украине объявлена тревога: взлетел российский МиГ-31К, с юга курсируют ударные дроны
Киев • УНН
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за того, что с юга взлетел российский МиГ-31К, способный нести сверхзвуковые ракеты, а также многочисленные беспилотники, летящие с юга.
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Согласно информации от Командования Воздушных Сил ВСУ россияне подняли в небо истребитель МиГ-31К. Чуть позже защитники украинского неба зафиксировали еще и несколько групп бпла, передает УНН.
Детали
МиГ-31К - носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". Поэтому угрозу объявили для всех регионов страны.
Дополнительно
Некоторые телеграм паблики отмечают, что сейчас движение БПЛА зафиксированы по трем направлениям:
1. Херсонщина, Николаевщина → дроны движутся на Днепропетровщину, а оттуда вероятно на Кировоградщину.
2. Сумщина, Сумской район → курс юго-западный.
3. Харьковщина, Лозовской район → курс северный.
В Украине объявлена тревога: взлетел российский МиГ-31К, с юга курсируют ударные дроны
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за того, что с юга взлетел российский МиГ-31К, способный нести сверхзвуковые ракеты, а также многочисленные беспилотники, летящие с юга.
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