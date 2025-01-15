В Украине небольшой снег, местами с дождем: синоптики дали прогноз на 15 января

В среду, 15 января, в западных и местами в северных областях пройдет небольшой снег, местами с дождем; на остальной территории без осадков. Об этом Украинский гидрометцентр, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на дорогах западных, северных и Винницкой областей местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем от 2° мороза до 3° тепла, в Одесской области и в Крыму до 5° тепла; в Карпатах 1-6° мороза.

В Киеве и области днем местами ожидается небольшой снег с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. В столице днем около 0°, на Киевщине от 2° мороза до 3° тепла.

По данным The Guardian, 2024 год установит новый температурный рекорд за всю историю наблюдений