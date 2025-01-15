В Украине небольшой снег, местами с дождем: синоптики дали прогноз на 15 января

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Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 104608 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

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Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 125242 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 113367 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 151043 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

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Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 133354 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

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Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
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Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 288051 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

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Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине небольшой снег, местами с дождем: синоптики дали прогноз на 15 января

В Украине небольшой снег, местами с дождем: синоптики дали прогноз на 15 января

Киев  •  УНН

 • 8502 просмотра

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В западных и северных областях Украины прогнозируют небольшой снег с дождем, на остальной территории без осадков. Температура будет колебаться от -2° до +5°, на дорогах местами гололедица.

В среду, 15 января, в западных и местами в северных областях пройдет небольшой снег, местами с дождем; на остальной территории без осадков. Об этом Украинский гидрометцентр, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на дорогах западных, северных и Винницкой областей местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем от 2° мороза до 3° тепла, в Одесской области и в Крыму до 5° тепла; в Карпатах 1-6° мороза.

В Киеве и области днем местами ожидается небольшой снег с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. В столице днем около 0°, на Киевщине от 2° мороза до 3° тепла.

По данным The Guardian, 2024 год установит новый температурный рекорд за всю историю наблюдений09.12.24, 09:18 • 15750 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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