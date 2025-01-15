В Україні невеликий сніг, місцями з дощем: синоптики дали прогноз на 15 січня

У середу, 15 січня, в західних та подекуди в північних областях пройде невеликий сніг, місцями з дощем; на решті території без опадів. Про це Український гідрометцентр, пише УНН.

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Зазначається, що на дорогах західних, північних та Вінницької областей подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Одещині та в Криму до 5° тепла; в Карпатах 1-6° морозу.

У Києві та області вдень місцями очікується невеликий сніг з дощем. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. У столиці вдень близько 0°, на Київщині від 2° морозу до 3° тепла.

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