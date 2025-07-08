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В Украине на треть увеличилась покупка электромобилей: лидеры рынка

Киев • УНН

 • 327 просмотра

В первом полугодии 2025 года в Украине зарегистрировано 31753 электромобиля, что на 30% больше, чем в прошлом году. Среди новых авто лидируют BYD Song Plus EV и Volkswagen ID. UNYX, а среди подержанных – Tesla Model Y и Nissan Leaf.

В Украине на треть увеличилась покупка электромобилей: лидеры рынка

В первом полугодии 2025 года автопарк Украины пополнили 31753 ед. электромобилей (BEV). Это на 30% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает "Укравтопром", пишет УНН.

Детали

Легковых – 30763 ед. (+28%);

Коммерческих – 987 ед. (+112%);

Электробусов – 3 ед. (+200%).

Отмечается, что доля новой техники в регистрациях BEV составила 18% против 20% в прошлом году.

ТОП-5 новых электромобилей на рынке 2025г.:

1. BYD Song Plus EV - 967 ед.;

2. VOLKSWAGEN ID.Unyx - 830 ед.;

3. HONDA eNS1 - 441 ед.;

4. ZEEKR 7X - 402 ед.;

5. ZEEKR 001 - 366 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

1. TESLA Model Y - 2968 ед.;

2. NISSAN Leaf - 2853 ед.;

3. TESLA Model 3 - 2670 ед.;

4. KIA Niro EV - 1664 ед.;

5. HYUNDAI Kona Electric - 1496 ед.

Украинцы активно покупают подержанные авто из-за границы: названы лидеры продаж07.07.25, 09:39 • 1220 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ЭкономикаАвто
Тесла Модель Y
Украина
Tesla
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