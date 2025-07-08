В Украине на треть увеличилась покупка электромобилей: лидеры рынка
Киев • УНН
В первом полугодии 2025 года в Украине зарегистрировано 31753 электромобиля, что на 30% больше, чем в прошлом году. Среди новых авто лидируют BYD Song Plus EV и Volkswagen ID. UNYX, а среди подержанных – Tesla Model Y и Nissan Leaf.
В первом полугодии 2025 года автопарк Украины пополнили 31753 ед. электромобилей (BEV). Это на 30% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает "Укравтопром", пишет УНН.
Детали
Легковых – 30763 ед. (+28%);
Коммерческих – 987 ед. (+112%);
Электробусов – 3 ед. (+200%).
Отмечается, что доля новой техники в регистрациях BEV составила 18% против 20% в прошлом году.
ТОП-5 новых электромобилей на рынке 2025г.:
1. BYD Song Plus EV - 967 ед.;
2. VOLKSWAGEN ID.Unyx - 830 ед.;
3. HONDA eNS1 - 441 ед.;
4. ZEEKR 7X - 402 ед.;
5. ZEEKR 001 - 366 ед.
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
1. TESLA Model Y - 2968 ед.;
2. NISSAN Leaf - 2853 ед.;
3. TESLA Model 3 - 2670 ед.;
4. KIA Niro EV - 1664 ед.;
5. HYUNDAI Kona Electric - 1496 ед.
Украинцы активно покупают подержанные авто из-за границы: названы лидеры продаж07.07.25, 09:39 • 1220 просмотров