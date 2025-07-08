В Україні на третину збільшалась купівля електромобілів: лідери ринку
Київ • УНН
У першому півріччі 2025 року в Україні зареєстровано 31753 електромобілі, що на 30% більше, ніж торік. Серед нових авто лідирують BYD Song Plus EV та Volkswagen ID. UNYX, а серед вживаних – Tesla Model Y та Nissan Leaf.
У першому півріччі 2025 року автопарк України поповнили 31753 од. електромобілів (BEV). Це на 30% більше, порівняно з аналогічним періодом торік. Про це повідомляє "Укравтопром", пише УНН.
Деталі
Легкових – 30763 од. (+28%);
Комерційних – 987 од. (+112%);
Електробусів – 3 од. (+200%).
Зазначається, що частка нової техніки в реєстраціях BEV становила 18% проти 20% торік.
ТОП-5 нових електромобілів на ринку 2025р.:
1. BYD Song Plus EV - 967 од.;
2. VOLKSWAGEN ID.Unyx - 830 од.;
3. HONDA eNS1 - 441 од.;
4. ZEEKR 7X - 402 од.;
5. ZEEKR 001 - 366 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
1. TESLA Model Y - 2968 од.;
2. NISSAN Leaf - 2853 од.;
3. TESLA Model 3 - 2670 од.;
4. KIA Niro EV - 1664 од.;
5. HYUNDAI Kona Electric - 1496 од.
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