В Україні на третину збільшалась купівля електромобілів: лідери ринку

У першому півріччі 2025 року автопарк України поповнили 31753 од. електромобілів (BEV). Це на 30% більше, порівняно з аналогічним періодом торік. Про це повідомляє "Укравтопром", пише УНН.

Деталі

Легкових – 30763 од. (+28%);

Комерційних – 987 од. (+112%);

Електробусів – 3 од. (+200%).

Зазначається, що частка нової техніки в реєстраціях BEV становила 18% проти 20% торік.

ТОП-5 нових електромобілів на ринку 2025р.:

1. BYD Song Plus EV - 967 од.;

2. VOLKSWAGEN ID.Unyx - 830 од.;

3. HONDA eNS1 - 441 од.;

4. ZEEKR 7X - 402 од.;

5. ZEEKR 001 - 366 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

1. TESLA Model Y - 2968 од.;

2. NISSAN Leaf - 2853 од.;

3. TESLA Model 3 - 2670 од.;

4. KIA Niro EV - 1664 од.;

5. HYUNDAI Kona Electric - 1496 од.

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