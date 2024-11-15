В Украине готовят новую соцвыплату: кто сможет получить дополнительные 4,5 тыс. грн

В Украине хотят внедрить выплаты по 4,5 тыс. грн для семей с низкими доходами, в частности для многодетных семей, малообеспеченных, лиц с инвалидностью. Для пенсионеров размер помощи будет зависеть от страхового стажа с учетом процентного расчета.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на проект постановления Кабмина "Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи".

Детали

Министерство социальной политики подготовило проект постановления, согласно которому предлагается назначать базовую социальную помощь на семью по заявлению уполномоченного представителя семьи при условии прекращения выплаты ранее назначенных различных видов государственной помощи, в частности, лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Так, согласно проекту базовая социальная помощь назначается определенным категориям граждан Украины:

малообеспеченным семьям

многодетным семьям одиноким матерям

лицам с инвалидностью

внутренне перемещенным лицам

гражданам, которые не имеют права на пенсию

семьям, которые получают временную помощь

детям, родители которых не платят алименты или их местонахождение неизвестно.

Уполномоченный представитель семьи сможет подать заявление о намерении на получение базовой социальной помощи и заявление о назначении базовой социальной помощи:

с использованием мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія);

через центр предоставления административных услуг / территориальные органы Пенсионного фонда Украины подается заявление о намерении, по форме согласно приложению 1 к Порядку и заявление о назначении, по форме согласно приложению 2 к Порядку.

Отмечается, что размер базовой социальной помощи определяется как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.

Размер базовой величины составляет 4 500 гривен. Размер базовой величины для семьи определяется на уровне 100 % от такой базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи) и 70 % от такой базовой величины - для каждого следующего члена семьи, в соответствии с которыми рассчитывается помощь.

Для каждого ребенка в возрасте до 18 лет и лица с инвалидностью I или II группы размер базовой величины определяется на уровне 100 процентов от такой базовой величины.

Для лиц, которые приобрели право на пенсию по возрасту, или достигших возраста, определенного частью первой статьи 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", но не приобрели право на пенсионную выплату в связи с отсутствием страхового стажа, предусмотренного указанной статьей, размер базовой величины определяется / устанавливается без учета условий, определенных абзацем третьим настоящего пункта, пропорционально их страховому стажу и составляет:

для лиц со страховым стажем менее 10 лет-53%;

для лиц со страховым стажем от 10 до 20 лет - 62%;

для лиц со страховым стажем от 20 до 30 лет - 70%;

для лиц со страховым стажем 30 и более лет-88%.

Минсоцполитики уже подготовило проект постановления и сейчас ожидает рассмотрения правительства. Целью экспериментального проекта является предоставление базовой социальной помощи для обеспечения государственной поддержкой семей с низкими доходами.

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

Дополнение

25 октября Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины ввести с 1 декабря новую программу поддержки для украинцев, по которой они смогут получить по тысяче гривен на одного члена семьи.

Первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев заявил, что украинцы получат по 1000 гривен на человека независимо от возраста и социального статуса. Эти средства можно будет использовать в зимние месяцы – декабрь, январь и февраль.

Однако данная программа вызвала неоднозначную реакцию в обществе и вопрос, уместно ли предоставлять выплату в 1000 грн состоятельным, финансово обеспеченным украинцам.

К президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились с петициями об отказе от реализации новой программы еподдержка о предоставлении 1000 грн на человека.

В частности, люди просят направить данные средства на производство оружия, в пользу финансирования программ по реабилитации ветеранов войны. Также в одной из петиций указывается, что именно малообеспеченные слои населения могут не иметь смартфон для получения выплаты через "Дію".