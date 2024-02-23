В Украине будут оформлять временные удостоверения гражданина: что известно о документе
Киев • УНН
Временные удостоверения гражданина Украины будут выдаваться гражданам Украины, которые потеряли паспорта, но проживают на оккупированных Россией территориях или на территориях, где ведутся боевые действия, в рамках двухлетнего пилотного проекта.
Кабмин сегодня утвердил порядок реализации экспериментального проекта по оформлению временного удостоверения гражданина Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тараса Мельничука, пишет УНН.
Детали
Так, Правительство одобрило инициативу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы о введении экспериментального проекта по выдаче временного удостоверения гражданина Украины.
Внедрение этого проекта будет проводиться в течение двух лет.
Временное удостоверение гражданина Украины будут выдаваться гражданам Украины, которые находятся на территориях, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных рф, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф, утвержденного Минреинтеграции.
Эта инициатива касается лиц, которые потеряли паспорт, но имеют паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, которые были оформлены с использованием средств Единого государственного демографического реестра. Также это включает лиц до 18 лет, в отношении которых нет информации в Реестре или в ведомственной системе ГМС.
Напомним
Стоимость оформления ID-карт, видов на жительство и удостоверений лица без гражданства в Украине выросла в связи с повышением цен на полиграфическом комбинате "Украина".
В Украине будут оформлять временные удостоверения гражданина: что известно о документе
Временные удостоверения гражданина Украины будут выдаваться гражданам Украины, которые потеряли паспорта, но проживают на оккупированных Россией территориях или на территориях, где ведутся боевые действия, в рамках двухлетнего пилотного проекта.
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