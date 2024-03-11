В течение трех дней Европейская комиссия должна принять решение о представлении переговорной рамки о вступлении Украины в ЕС - Стефанишина

12, 13, 14 марта Европейская комиссия должна принять решение о представлении переговорной рамки о вступлении Украины в ЕС. Об этом рассказала журналистам вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает УНН.

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Сегодня, 11 марта, истек последний срок, когда мы могли предоставить какую-то дополнительную информацию. Собственно 12, 13, 14 марта Европейская комиссия должна принять решение. В первую очередь - это утвердить отчет о выполнении нами дополнительных критериев и принять решение или предоставить переговорную рамку, чтобы государства-члены ее утвердили. Поэтому эта неделя поворотная - сказала Стефанишина.

Она отметила, что сегодня народные депутаты собрались на заседании правоохранительного комитета, чтобы одобрить последний законодательный акт, который нужен для завершения рекомендаций в части лоббизма.

По ее словам, депутаты приняли изменения в административное законодательство, которые внедряют ответственность за нарушение законодательства о лоббировании, которое было принято ранее.

Поэтому имеем сдержанно оптимистичные прогнозы и после этого решения будем интенсивно работать со столицами. Я хочу, чтобы мы все понимали, что мы уже в переговорном процессе. Мы начали официальный процесс скрининга. Переговорная рамка - это документ важный прежде всего для Европейской комиссии, чтобы у них были "развязаны руки" двигаться дальше, а премьер-министр Бельгии господин де Кроо выразил свое намерение, что до конца бельгийского председательства состоится первая межправительственная конференция, где уже открываются первые переговорные разделы, что означает, что мы уже должны быть готовы к этому - отметила Стефанишина.

Вице-премьер-министр подчеркнула, что Украине необходимо придерживаться прогресса, потому что Европейская комиссия отвечает за многие страны, поэтому у нее есть тенденция растягивать процесс.

Украина имеет высокую способность, очень динамично движется и мы себе такого позволить не можем. Поэтому так последовательно давим, чтобы принимать вовремя решения - добавила она.

Напомним,

Европейская комиссия на этой неделе утвердит проект переговорной рамки по вступлению в ЕС Украины.