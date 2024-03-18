В течение суток сс рф пытались штурмовать на южном направлении: ВСУ отразили 12 атак врага

Оккупанты также давили, применяя большое количество ударных дронов различных типов. Кроме того, на Запорожье враг, применяя авиацию, выпустил выпустив по меньшей мере 14 бомб и ракет.

Об этом передает УНН, с ссылкой на Силы обороны юга Украины.

Детали

За минувшие сутки враг совершил 5 попыток штурмов на левобережье Днепра и 7 - в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области. В то же время, украинские бойцы осуществляют комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций. Как указывается в сообщении, российские оккупанты отошли на свои исходные позиции, понеся существенные безвозвратные и санитарные потери.

Кроме того, в заметке Telegram Сил обороны юга Украины отмечается, что оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами и применяют большое количество ударных дронов различных типов.

По Старомайорскому, Макаровке, Роботино на Запорожье ударили тактической авиацией, выпустив 6 управляемых авиабомб и 8 неуправляемых авиационных ракет - информируют в ВСУ о действиях российских захватчиков.

Дополнение

Корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют, и указывается также, что ракетоносители врага находятся в пунктах базирования.

Напомним,

Накануне стало известно, что Силы обороны Украины отразили более 50 атак российских войск. Враг нанес 7 ракетных и 55 авиационных ударов, а также 62 раза обстрелял украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры.

Чехия закупает боеприпасы для Украины и у союзников россии - СМИ