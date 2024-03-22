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В течение суток на фронте произошло 74 боевых столкновения - Генштаб
За минувшие сутки на линии соприкосновения произошло 74 боевых столкновения, во время которых противник нанес 36 ракетных и 55 авиационных ударов, а также 150 раз применил реактивные системы залпового огня.
Укрзализныця сообщила о возможных задержках поездов из-за ночной атаки
Укрзализныця сообщает о возможных задержках поездов из-за ночных обстрелов, некоторые участки обесточены, задействованы резервные схемы электроснабжения и тепловозы, но все поезда продолжают курсировать.
Силы обороны нанесли 9 авиаударов по врагу за сутки - Генштаб
За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины нанесли 9 авиационных ударов по личному составу, вооружению, военной технике и зенитно-ракетным комплексам противника.
Враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику - Галущенко
Россияне осуществляет самую масштабную за последнее время атаку на украинский энергетический сектор, которая имеет целью вызвать масштабный сбой в энергосистеме страны, что приведет к отключению электроэнергии и повреждению объектов генерации, передачи и распределения электроэнергии в разных регионах.
Последствия атаки на Хмельницкий: есть погибшие и травмированные
Российская атака на Хмельницкий привела к жертвам среди гражданского населения, гибели людей, повреждению жилых домов и объектов инфраструктуры.
Российская ракета попала в троллейбус с людьми, который двигался через дамбу Днепровской ГЭС
Российская ракета попала в гражданский троллейбус, который пересекал плотину Днепровской ГЭС, вызвав жертвы среди пассажиров.
В Запорожье разрушено 7 домов, еще 35 - повреждены
Во время массированного ракетного обстрела Запорожья было разрушено 7 домов, еще 35 повреждены, есть жертвы, сообщил глава Запорожской областной военной администрации.
Запорожская АЭС на грани блэкаута
Запорожская атомная электростанция снова оказалась на грани обесточивания после того, как российская ракетная атака отключила внешнюю воздушную линию, соединяющую ее с энергосистемой Украины.
Движение через плотину Днепровской ГЭС полностью закрыто - полиция
Движение через плотину Днепровской ГЭС полностью закрыто из-за пожара, вызванного ракетным обстрелом, движение транспорта перенаправлено другими путями.
В Кривом роге вводят графики аварийных отключений
В Кривом Роге вводят графики аварийных отключений и использования генераторов после российских атак на объекты критической инфраструктуры города.