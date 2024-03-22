В течение суток на фронте произошло 74 боевых столкновения - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновений. Всего за минувшие сутки враг нанес 36 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 150 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 2 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спирное, Веселое, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими защитниками отражено 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 5 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 8 раз, при поддержке авиации, атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Силы обороны нанесли 9 авиаударов по врагу за сутки - Генштаб