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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В течение 7 дней к теплу будут подключены все дома Киева - Кличко

В течение 7 дней к теплу будут подключены все дома Киева - Кличко

Киев  •  УНН

09:01 • 5916 просмотра

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Мэр Киева сообщил, что подключение тепла ко всем домам продлится 7 дней из-за масштабности системы. Сейчас уже подключено большинство школ, детсадов и больниц.

Включение отопления в более короткие сроки технологически невозможно, заявил на своей странице в соцсети мэр столицы, передает УНН

Детали

В Киеве продолжается подключение жилых домов к теплу, которое начали вчера, 30 октября. Согласно сообщению городского головы, «подключение к теплу всех домов продлится до 7 дней». Многоэтажки подключают к системе теплоснабжения постепенно, потому что в столице «функционирует одна из крупнейших систем централизованного теплоснабжения в Европе».

"Укрэнерго" предупреждает о возможных 8-часовых отключениях света зимой30 октября 2024, 06:40 • 15851 просмотр

Около 2,7 тыс. км теплосетей, теплоэлектроцентрали, 160 задействованных в отопительном процессе котельных - учитывая указанное, включить отопление в более короткие сроки «технологически невозможно», потому что нагрузка может привести к аварийным повреждениям.

Среди прочего, Кличко напомнил, что отопительный сезон для учреждений социальной сферы начался с 14 октября. Сейчас к отоплению подключено 92% (418) школ, 88% (472) детсадов, а также 79% (277) лечебных учреждений.

На оккупированных территориях россияне угрожают отключить отопление тем, кто не получит паспорт рф - Центр нацсопротивления30 октября 2024, 13:28 • 12793 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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