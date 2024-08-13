В Сумах детсадам рекомендовали перейти на дистанционный режим

В Сумах детским садам на фоне усиленных обстрелов со стороны армии рф рекомендовали перейти на дистанционный режим работы. Для родителей, которые не имеют возможности зашить дома детей - в садиках создадут дежурные группы. Об этом рассказал глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко в эфире "Суспільного", передает УНН.

Вчера была комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС военного уровня и рассматривали вопрос о переводе детских садов на дистанционный режим и плюс формирование дежурных групп. Ситуация в том, что родители начали обращаться из-за того, что дети много времени находятся в укрытии. То, если у кого есть возможность не водить в садики и остаться дома в более безопасных условиях - то обращение рассматривали и принять положительное решение. Итак детским садам рекомендуется перейти на дистанционный режим работы по созданию обязательно дежурных групп, для тех родителей, которые не имеют возможности быть с детьми - рассказал Дрозденко.

По его словам, за последнюю неделю российские войска чаще обстреливали Сумы, по сравнению с предыдущим месяцем, но не так часто как приграничье.

"По нашему пограничью на той неделе ставили антирекорды по обстрелу ракетами и КАБАМИ. Впечатляющая цифра была кажется среда, что отметил 55 случаев использования КАБов по нашему пограничью", - указал председатель Сумской МВА.

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