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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Сумах детсадам рекомендовали перейти на дистанционный режим

В Сумах детсадам рекомендовали перейти на дистанционный режим

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 13:07  •  2389 просмотра

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Из-за усиленных обстрелов в Сумах детсадам рекомендовали перейти на дистанционный режим. Для родителей, которые не могут оставить детей дома, создадут дежурные группы в садиках.

В Сумах детским садам на фоне усиленных обстрелов со стороны армии рф рекомендовали перейти на дистанционный режим работы. Для  родителей, которые не имеют возможности зашить дома детей - в садиках создадут дежурные группы.  Об этом рассказал глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко в эфире "Суспільного", передает УНН

Вчера была комиссия  по вопросам ТЭБ и ЧС военного уровня и рассматривали вопрос о переводе детских садов на дистанционный режим и плюс формирование дежурных групп. Ситуация в том, что родители начали обращаться из-за того, что дети много времени находятся в укрытии. То, если у кого есть возможность не водить в садики и остаться дома в более безопасных условиях - то обращение рассматривали и принять положительное решение. Итак детским садам рекомендуется перейти на дистанционный режим работы по созданию обязательно дежурных групп, для тех родителей, которые не имеют возможности быть с детьми

- рассказал Дрозденко. 

По его словам, за последнюю неделю российские войска чаще обстреливали Сумы, по сравнению с предыдущим  месяцем, но не так часто как приграничье.

"По нашему пограничью на той неделе ставили антирекорды по обстрелу ракетами и КАБАМИ. Впечатляющая цифра была кажется среда, что отметил 55 случаев использования КАБов по нашему пограничью", - указал председатель Сумской МВА.

Ракетний удар рф по Сумах: пошкоджено пансіонат для літніх людей, світло в місті вже повернули13 августа 2024, 12:32 • 13843 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
suspilneSuspilne
sumyСумы
polshaПольша
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