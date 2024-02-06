В Стамбуле возле дворца правосудия неизвестные открыли стрельбу, есть раненые

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  137205 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  146365 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  253679 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  344453 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  330792 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  289814 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  282363 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Новости по теме

В Стамбуле возле дворца правосудия неизвестные открыли стрельбу, есть раненые

Двое неизвестных открыли огонь возле Дворца правосудия в Стамбуле, ранив шесть человек, среди которых трое полицейских и трое гражданских.

Новости Мира •   •  2495 просмотра
В Стамбуле возле дворца правосудия неизвестные открыли стрельбу, есть раненые

На трассе Киев-Чоп начали ремонт

Начался ремонт международной трассы Киев-Чоп: в Ровенской области ликвидируют ямочность.

Экономика •   •  5181 просмотра
На трассе Киев-Чоп начали ремонт

Ликвидация российского катера "ивановец" уменьшит возможности черноморского флота рф - британская разведка

Потопление Украиной российского ракетного катера "ивановец" уменьшит возможности и командный контроль черноморского флота россии.

Война •   •  6455 просмотра
Ликвидация российского катера "ивановец" уменьшит возможности черноморского флота рф - британская разведка

Общественность призывает парламент разрешить журналистам доступ заседаний Верховной Рады

Общественные организации и представители СМИ призывают Верховную Раду разрешить журналистам посещать парламентские заседания и свободно общаться с депутатами, утверждая, что такая открытость важна для демократии и прозрачности.

Общество •   •  5738 просмотра
Общественность призывает парламент разрешить журналистам доступ заседаний Верховной Рады

В Херсонской области враг ударил по Токаревке: ранены двое гражданских возле магазина

В результате российского обстрела возле местного магазина в Токаревке ранения получили два человека.

Война •   •  7552 просмотра
В Херсонской области враг ударил по Токаревке: ранены двое гражданских возле магазина

Журналисты Bihus.Info утверждают, что находились под наблюдением во время подготовки расследования о прослушивании со стороны СБУ

Слежка за журналистами Bihus. Info продолжалась, пока они готовили сюжет о том, как сотрудники спецслужбы прослушивали редакцию.

Криминал и ЧП •   •  6563 просмотра
Журналисты Bihus.Info утверждают, что находились под наблюдением во время подготовки расследования о прослушивании со стороны СБУ

В Казахстане новый премьер-министр - им назначен Олжас Бектенов, экс-глава администрации президента Токаева

Президент Казахстана Токаев назначил бывшего главу своей администрации Олжаса Бектенова новым премьер-министром Казахстана.

Новости Мира •   •  7470 просмотра
В Казахстане новый премьер-министр - им назначен Олжас Бектенов, экс-глава администрации президента Токаева

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси прибыл с визитом в Киев

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посещает Украину, чтобы обсудить вопросы, связанные с атомными электростанциями, и проверить состояние безопасности на Запорожской АЭС.

Общество •   •  9491 просмотра
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси прибыл с визитом в Киев

Украина национализировала нефтегазовые активы российского олигарха на полмиллиарда гривен

Высший антикоррупционный суд поддержал национализацию украинских нефтегазовых активов российского олигарха эдуарда худайнатова стоимостью полмиллиарда гривен.

Экономика •   •  9809 просмотра
Украина национализировала нефтегазовые активы российского олигарха на полмиллиарда гривен

В Киеве сообщили о кишечной инфекции у гостей отеля, на лечении уже 6 человек - Центр контроля болезней

Эпидемиологическое расследование было начато после сообщения об острой кишечной инфекции среди гостей отеля в Киеве, шесть пациентов сейчас проходят лечение в столичных медицинских учреждениях.

Киев •   •  9617 просмотра
В Киеве сообщили о кишечной инфекции у гостей отеля, на лечении уже 6 человек - Центр контроля болезней