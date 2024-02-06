В Стамбуле возле дворца правосудия неизвестные открыли стрельбу, есть раненые

Утром, 6 февраля, двое неизвестных (мужчина и женщина) открыли огонь по зданию городского суда в Стамбуле. Нападавших нейтрализовали, пострадали шесть человек. Нападение квалифицируют как теракт. Об этом сообщает министр внутренних дел Турции Али Ерликайа в соцсети Х, пишет УНН.

Сегодня была совершена попытка теракта напротив блокпоста перед воротами C здания городского суда в районе Чаглаян. Установлено, что обезвреженные предатели являются членами террористической организации DHKP/C, - сообщил министр.

Детали

Также он отметил, что при обезвреживании террористов, которые открыли огонь по зданию суда, 6 человек получили ранения, в том числе трое полицейских и трое гражданских. Нападение произошло в 11.46 по местному времени.

Напомним

В воскресенье, 28 января, в Стамбуле во время службы в церкви Санта-Мария двое неизвестных открыли огонь по людям. Один человек погиб.

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