В Стамбуле возле дворца правосудия неизвестные открыли стрельбу, есть раненые
Двое неизвестных открыли огонь возле Дворца правосудия в Стамбуле, ранив шесть человек, среди которых трое полицейских и трое гражданских.
На трассе Киев-Чоп начали ремонт
Начался ремонт международной трассы Киев-Чоп: в Ровенской области ликвидируют ямочность.
Ликвидация российского катера "ивановец" уменьшит возможности черноморского флота рф - британская разведка
Потопление Украиной российского ракетного катера "ивановец" уменьшит возможности и командный контроль черноморского флота россии.
Общественность призывает парламент разрешить журналистам доступ заседаний Верховной Рады
Общественные организации и представители СМИ призывают Верховную Раду разрешить журналистам посещать парламентские заседания и свободно общаться с депутатами, утверждая, что такая открытость важна для демократии и прозрачности.
В Херсонской области враг ударил по Токаревке: ранены двое гражданских возле магазина
В результате российского обстрела возле местного магазина в Токаревке ранения получили два человека.
Журналисты Bihus.Info утверждают, что находились под наблюдением во время подготовки расследования о прослушивании со стороны СБУ
Слежка за журналистами Bihus. Info продолжалась, пока они готовили сюжет о том, как сотрудники спецслужбы прослушивали редакцию.
В Казахстане новый премьер-министр - им назначен Олжас Бектенов, экс-глава администрации президента Токаева
Президент Казахстана Токаев назначил бывшего главу своей администрации Олжаса Бектенова новым премьер-министром Казахстана.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси прибыл с визитом в Киев
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посещает Украину, чтобы обсудить вопросы, связанные с атомными электростанциями, и проверить состояние безопасности на Запорожской АЭС.
Украина национализировала нефтегазовые активы российского олигарха на полмиллиарда гривен
Высший антикоррупционный суд поддержал национализацию украинских нефтегазовых активов российского олигарха эдуарда худайнатова стоимостью полмиллиарда гривен.
В Киеве сообщили о кишечной инфекции у гостей отеля, на лечении уже 6 человек - Центр контроля болезней
Эпидемиологическое расследование было начато после сообщения об острой кишечной инфекции среди гостей отеля в Киеве, шесть пациентов сейчас проходят лечение в столичных медицинских учреждениях.