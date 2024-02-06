У Стамбулі біля палацу правосуддя невідомі відкрили стрілянину, є поранені
Київ • УНН
Двоє невідомих відкрили вогонь біля Палацу правосуддя в Стамбулі, поранивши шістьох людей, серед яких троє поліцейських і троє цивільних.
Зранку, 6 лютого, двоє невідомих (чоловік і жінка) відкрили вогонь по будівлі міського суду в Стамбулі. Нападників нейтралізували, постраждали шестеро людей. Напад кваліфікують як теракт. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікайа у соцмережі Х, пише УНН.
Сьогодні була здійснена спроба теракту навпроти блокпоста перед воротами C будівлі міського суду в районі Чаглаян. Встановлено, що знешкоджені зрадники є членами терористичної організації DHKP/C,
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Також він зазначив, що при знешкодженні терористів, які відкрили вогонь по будівлі суду, 6 осіб отримали поранення, у тому числі троє поліцейських і троє цивільних. Напад стався об 11.46 за місцевим часом.
Нагадаємо
У неділю, 28 січня, у Стамбулі під час служби в церкві Санта-Марія двоє невідомих відкрили вогонь по людях. Одна людина загинула.
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