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У Стамбулі біля палацу правосуддя невідомі відкрили стрілянину, є поранені

У Стамбулі біля палацу правосуддя невідомі відкрили стрілянину, є поранені

Київ • УНН

 • 24258 перегляди

Двоє невідомих відкрили вогонь біля Палацу правосуддя в Стамбулі, поранивши шістьох людей, серед яких троє поліцейських і троє цивільних.

Зранку, 6 лютого, двоє невідомих (чоловік і жінка) відкрили вогонь по будівлі міського суду в Стамбулі. Нападників нейтралізували, постраждали шестеро людей. Напад кваліфікують як теракт. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікайа у соцмережі Х, пише УНН.

Сьогодні була здійснена спроба теракту навпроти блокпоста перед воротами C будівлі міського суду в районі Чаглаян. Встановлено, що знешкоджені зрадники є членами терористичної організації DHKP/C,

- повідомив міністр.

Деталі

Також він зазначив, що при знешкодженні терористів, які відкрили вогонь по будівлі суду, 6 осіб отримали поранення, у тому числі троє поліцейських і троє цивільних. Напад стався об 11.46 за місцевим часом.

Нагадаємо

У неділю, 28 січня, у Стамбулі під час служби в церкві Санта-Марія двоє невідомих відкрили вогонь по людях. Одна людина загинула.

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт під час меморіалу генералу Сулеймані: керівники Ірану пообіцяли помститися05.01.24, 14:33 • 22709 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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