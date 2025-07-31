В США установлен рекорд: из эмбриона, замороженного более 30 лет назад, родился ребенок

В американском штате Огайо родился мальчик из эмбриона, который находился в криокамере более трех десятилетий, что является рекордом по хранению. Родителями ребенка стали 35-летняя Линдси и 34-летний Тим Пирс благодаря уникальной процедуре усыновления эмбриона, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Супруги из Огайо, 35-летняя Линдси и 34-летний Тим Пирс в субботу стали родителями сына, Таддеуса Дэниела Пирса. Он родился из эмбриона, который был заморожен более 30 лет, что, как сообщается, установило новый мировой рекорд. Предыдущий рекорд принадлежал паре близнецов, родившихся в 2022 году из эмбрионов, замороженных в 1992-м.

Тим и Линдси семь лет безрезультатно пытались стать родителями, прежде чем решили воспользоваться возможностью усыновления эмбриона, который в 1994 году создала ныне 62-летняя Линда Арчерд вместе с тогдашним мужем с помощью ЭКО.

В то время пара получила четыре эмбриона. Один из них стал дочерью госпожи Арчерд, которой сейчас 30 лет, а остальные она заморозила и оставила на хранение. После развода с мужем Линда не хотела их уничтожать или передавать на научные исследования.

"Было важно, чтобы я оставалась связанной с ребенком, ведь он будет родственником моей дочери", - пояснила она в интервью MIT Technology Review.

В течение десятилетий Линда платила за хранение эмбрионов по несколько тысяч долларов в год, пока не нашла христианское агентство Nightlight Christian Adoptions, которое реализует программу усыновления эмбрионов под названием "Снежинки". Эта программа позволяет донорам самостоятельно выбирать семьи, указывая свои пожелания относительно религии, расы или национальности будущих родителей. Арчерд откровенно отметила, что отдала предпочтение "супружеской паре христиан европеоидной расы, проживающей в США", поскольку не хотела, чтобы эмбрионы "выезжали из страны". Так она и сошлась с семьей Пирсов.

В клинике Rejoice Fertility в Теннесси, где супруги прошли процедуру "подсадки", подчеркнули, что готовы переносить любые эмбрионы, независимо от их возраста. Линдси Пирс отметила, что они с мужем не ставили перед собой цель побить рекорд: "Мы просто хотели иметь ребенка". Арчерд признается, что еще не видела мальчика лично, но уже замечает в нем черты, похожие на свою дочь.

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