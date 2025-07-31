У США встановили рекорд: з ембріона, замороженого понад 30 років тому, народилася дитина

У штаті Огайо США народився хлопчик з ембріона, який перебував у кріокамері понад три десятиліття, що є рекордом зі зберігання. Батьками дитини стали 35-річна Ліндсі та 34-річний Тім Пірс завдяки унікальній процедурі усиновлення ембріона, пише УНН із посиланням на BBC.

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Подружжя з Огайо, 35-річна Ліндсі та 34-річний Тім Пірс у суботу стали батьками сина, Таддеуса Деніела Пірса. Він народився з ембріона, який був заморожений понад 30 років, що, як повідомляється, встановило новий світовий рекорд. Попередній рекорд належав парі близнюків, народжених у 2022 році з ембріонів, заморожених у 1992-му.

Тім і Ліндсі сім років безрезультатно намагалися стати батьками, перш ніж вирішили скористатися можливістю усиновлення ембріона, який у 1994 році створила нині 62-річна Лінда Арчерд разом із тодішнім чоловіком за допомогою ЕКЗ.

На той час пара отримала чотири ембріони. Один із них став донькою пані Арчерд, якій зараз 30 років, а решту вона заморозила й залишила на зберігання. Після розлучення з чоловіком Лінда не хотіла їх знищувати чи передавати на наукові дослідження.

"Було важливо, щоб я залишалася пов’язаною з дитиною, адже вона буде родичем моєї доньки", - пояснила вона в інтерв’ю MIT Technology Review.

Протягом десятиліть Лінда платила за зберігання ембріонів по кілька тисяч доларів на рік, аж поки не знайшла християнське агентство Nightlight Christian Adoptions, яке реалізує програму усиновлення ембріонів під назвою "Сніжинки". Ця програма дозволяє донорам самостійно обирати сім’ї, вказуючи свої побажання щодо релігії, раси чи національності майбутніх батьків. Арчерд відверто зазначила, що надала перевагу "подружній парі християн європеоїдної раси, яка проживає в США", оскільки не хотіла, щоб ембріони "виїжджали з країни". Так вона і зійшлася з родиною Пірсів.

У клініці Rejoice Fertility у Теннессі, де подружжя пройшло процедуру "підсадки", наголосили, що готові переносити будь-які ембріони, незалежно від їхнього віку. Ліндсі Пірс зазначила, що вони з чоловіком не ставили перед собою мету побити рекорд: "Ми просто хотіли мати дитину". Арчерд зізнається, що ще не бачила хлопчика особисто, але вже помічає в ньому риси, схожі на свою доньку.

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