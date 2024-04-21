В США одобрили новый законопроект о запрете TikTok
Киев • УНН
Палата представителей США одобрила законопроект, который может запретить TikTok, если компания ByteDance не продаст социальную сеть в течение года.
Палата представителей США 20 апреля одобрила законопроект "О мире через силу в 21 веке", который содержит запрет TikTok в случае, если китайская компания ByteDance не продаст соцсеть. Об этом сообщает The Verge, передает УНН.
Детали
Запрет является частью законодательных инициатив, связанных с иностранной помощью со стороны США, в частности Украине.
Этот документ содержит приоритеты национальной безопасности - речь идет о санкциях против Ирана, аресте замороженных российских активов и мерах, которые могут привести к запрету TikTok в США.
Учитывая срочность иностранной помощи, вопрос о будущем TikTok могут рассмотреть в Сенате быстрее, чем если бы это был отдельный законопроект о соцсети.
Дополнение
Принятый в прошлом месяце предыдущий законопроект, предусматривающий запрет TikTok, до сих пор задерживается в Сенате, а законодатели неоднозначно высказываются о его будущем.
В новом проекте продлен срок, в течение которого ByteDance должен отказаться от TikTok. Ранее говорилось, что у китайской компании будет около шести месяцев после того, как документ вступит в силу, чтобы продать платформу. Теперь этот срок продлен до одного года.
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