В США одобрили новый законопроект о запрете TikTok

Палата представителей США 20 апреля одобрила законопроект "О мире через силу в 21 веке", который содержит запрет TikTok в случае, если китайская компания ByteDance не продаст соцсеть. Об этом сообщает The Verge, передает УНН.

Детали

Запрет является частью законодательных инициатив, связанных с иностранной помощью со стороны США, в частности Украине.

Этот документ содержит приоритеты национальной безопасности - речь идет о санкциях против Ирана, аресте замороженных российских активов и мерах, которые могут привести к запрету TikTok в США.

Учитывая срочность иностранной помощи, вопрос о будущем TikTok могут рассмотреть в Сенате быстрее, чем если бы это был отдельный законопроект о соцсети.

Дополнение

Принятый в прошлом месяце предыдущий законопроект, предусматривающий запрет TikTok, до сих пор задерживается в Сенате, а законодатели неоднозначно высказываются о его будущем.

В новом проекте продлен срок, в течение которого ByteDance должен отказаться от TikTok. Ранее говорилось, что у китайской компании будет около шести месяцев после того, как документ вступит в силу, чтобы продать платформу. Теперь этот срок продлен до одного года.

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