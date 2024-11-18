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В США массовая вспышка кишечной палочки из-за органической моркови

В США массовая вспышка кишечной палочки из-за органической моркови

Киев  •  УНН

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Компания Grimmway Farms отзывает органическую морковь из-за заражения E.coli в 18 штатах США. Зафиксировано 39 случаев заболевания, 15 госпитализаций и одна смерть.

Один человек умер и десятки заразились в результате вспышки кишечной палочки, связанной с органической морковью в США.  Фермерское хозяйство из Калифорнии заявило об отзыве своих партий моркови, включая детскую органическую морковь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian. 

Детали

В заявлении, сделанном в субботу, компания Grimmway Farms из Бейкерсфилда сообщила, что морковь, «которая больше не должна находиться в продуктовых магазинах, но может быть в холодильниках или морозильных камерах потребителей». По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, поступило 39 сообщений о заражении кишечной палочкой в 18 штатах, включая 15 госпитализаций и одну смерть.

Большинство случаев заражения приходится на Нью-Йорк, Миннесоту, Вашингтон, Калифорнию и Орегон, сообщает Associated Press.

Компания Grimmway Farms заявила, что ее морковные продукты могли быть заражены кишечной палочкой, которая производит токсин Шига, или E coli, - бактерией, которая может вызывать серьезные, а иногда и смертельные инфекции у маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой.

Отзываемые продукты компании включают органическую цельную морковь, которая была доступна для покупки в розничных магазинах с 14 августа по 23 октября 2024 года, а также органическую детскую морковь с датой годности к употреблению с 11 сентября по 12 ноября 2024 года.

По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, заражение кишечной палочкой может вызвать тяжелую диарею или развитие высокого кровяного давления, хронических заболеваний почек и неврологических проблем. Симптомы включают сильные желудочные спазмы, диарею, лихорадку, тошноту и рвоту.

Инкубационный период кишечной палочки у человека может составлять от 24 часов до 10 дней, в среднем он длится три-четыре дня.

Дополнение 

Отзыв продукции Grimmway Farms произошел на фоне вспышки кишечной палочки в «Макдоналдсе», в результате которой заболели по меньшей мере 104 человека, а госпитализированы были по меньшей мере 34. Вспышка, которая была связана с луком, подаваемым к бутербродам Quarter Pounders, была обнаружена в 14 штатах.

McDonalds заявила, что инвестирует 100 миллионов долларов, чтобы «ускорить восстановление и поддержать наиболее пострадавших франчайзи» после вспышки, сообщила в субботу телекомпания CBS.

«В целом 65 миллионов долларов будет направлено на поддержку франчайзи, которые потеряли бизнес, прежде всего в штатах, которые пострадали больше всего», - добавили в McDonalds.

McDonald's зафиксировал самое большое падение продаж со времен пандемии29 окт. 2024, 15:10 • 16956 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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