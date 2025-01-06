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В США космодромы пользуются рекордным спросом: к каким проблемам это приведет в ближайшие годы

В США космодромы пользуются рекордным спросом: к каким проблемам это приведет в ближайшие годы

Киев  •  УНН

 • 6473 просмотра

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Основные космодромы США имеют рекордный спрос и перегруженность, что создает риски для будущих запусков. Только три объекта обслуживают большинство запусков, а количество миссий продолжает расти.

В США в ближайшие годы ожидается рекордный спрос и большая загруженность основных стартовых площадок для запуска ракет в космос. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Отмечается, что самые загруженные космодромы страны имеют рекордный спрос, что побуждает к новым усилиям по развитию стартовых площадок в государствах, не имеющих выхода к морю, и даже в море.

Как пишет The Wall Street Journal, SpaceX Илона Маска и другие ракетные компании планируют увеличить количество полетов в ближайшие годы, поскольку они будут отправлять в космос собственные спутники или полезные грузы для других клиентов.

Проблема в том, что только три объекта во Флориде и Калифорнии обслуживают большинство запусков ракет в США, и ожидается, что эти места будут становиться все более перегруженными, поскольку компании и регуляторы планируют больше миссий.

Согласно данным астрофизика Джонатана Макдавелла, который внимательно следит за космической деятельностью, прошлый год стал рекордным в американских космических полетах: 145 запусков достигли орбиты, или в пять раз больше, чем в 2017 году. SpaceX - лучшая в мире ракетная установка - осуществила 134 из них.

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Правительственные чиновники и руководители промышленности опасаются, что резервные стартовые площадки будут ограничивать своевременное попадание полезной нагрузки в космос.

Бывший высокопоставленный чиновник в Федеральном управлении гражданской авиации Джордж Нилд отметил, что значительное погодное событие или авария могут вывести из строя один из главных космодромов на месяцы или даже годы.

«Мы настолько зависимы от пространства, что складывать все яйца в одну корзину - это рискованная стратегия», - сказал он.

Операторы небольших и новых космодромов, в том числе в государствах, не имеющих выхода к морю, и на море, стремятся привлечь новый бизнес, но сталкиваются с собственными препятствиями на пути расширения.

Сообщается, что десятилетиями запуски ракет были относительно редкими, и не было желания создавать новые объекты. Самые известные локации тогда и сейчас связаны с военными базами и Космическим центром Кеннеди Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Несколько операторов космодромов сейчас пытаются воспользоваться кризисом, образующимся на основных площадках. Тихоокеанский космодромный комплекс, расположенный на острове Кадьяк на Аляске, никогда не видел более трех запусков ракет в год.

Тем не менее, он пытается получить федеральное разрешение на запуски до 25 раз в год, и его прогноз на полеты через пять лет уже начинает заполняться, сказал Джон Оберст, исполнительный директор Alaska Aerospace Corp., которая контролирует космодром Кадьяк.

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По словам Оберста, завод стремится привлечь небольшие ракетные компании, пострадавшие от перегрузки, к своим стартовым площадкам.

Отмечается, что запуски не могут происходить где угодно. Ракеты обычно запускаются из прибрежных районов, где летательные аппараты парят над водой и избегают рисков полета над населенными пунктами.

Разработка новых пусковых установок вдоль прибрежных районов сложна, поскольку местные жители часто волнуются из-за перебоев и шума. Предложение о создании новой стартовой площадки вдоль побережья на юго-востоке Грузии было отклонено несколько лет назад из-за сопротивления общественности.

The Wall Street Journal пишет, что чиновники пытаются опередить перегрузки при запуске. Федеральное авиационное управление США (FAA) возглавляет группу правительственных агентств по разработке национальной стратегии космодрома, и ожидается, что отчет по этому вопросу будет опубликован в этом году, сообщила пресс-секретарь.

Космические силы осуществляют проекты, направленные на повышение мощности на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде и на базе космических сил Ванденберг вблизи Санта-Барбары, Калифорния.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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