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У США космодроми мають рекордний попит: до яких проблем це призведе у найближчі роки

Київ • УНН

 • 25569 перегляди

Основні космодроми США мають рекордний попит та перевантаженість, що створює ризики для майбутніх запусків. Лише три об'єкти обслуговують більшість запусків, а кількість місій продовжує зростати.

В США у найближчі роки очікується рекордний попит та велика завантаженість основних стартових майданчиків для запуску ракет у космос. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що найзавантаженіші космодроми країни мають рекордний попит, що спонукає до нових зусиль із розвитку стартових майданчиків у державах, що не мають виходу до моря, і навіть у морі.

Як пише The Wall Street Journal, SpaceX Ілона Маска та інші ракетні компанії планують збільшити кількість польотів у найближчі роки, оскільки вони відправлятимуть у космос власні супутники або корисні вантажі для інших клієнтів.

Проблема в тому, що лише три об’єкти у Флориді та Каліфорнії обслуговують більшість запусків ракет у США, і очікується, що ці місця будуть ставати все більш перевантаженими, оскільки компанії та регулятори планують більше місій.

Згідно з даними астрофізика Джонатана Макдавелла, який уважно стежить за космічною діяльністю, минулий рік став рекордним в американських космічних польотах: 145 запусків досягли орбіти, або в п’ять разів більше, ніж у 2017 році. SpaceX — найкраща у світі ракетна установка — здійснила 134 із них.

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Урядові чиновники та керівники промисловості побоюються, що резервні стартові майданчики обмежуватимуть своєчасне потрапляння корисного навантаження в космос.

Колишній високопосадовець у Федеральному управлінні цивільної авіації Джордж Нілд зазначив, що значна погодна подія чи аварія можуть вивести з ладу один із головних космодромів на місяці чи навіть роки.

"Ми настільки залежні від простору, що складати всі яйця в один кошик — це ризикована стратегія", — сказав він.

Оператори невеликих та нових космодромів, у тому числі в державах, що не мають виходу до моря, та на море, прагнуть залучити новий бізнес, але стикаються із власними перешкодами на шляху розширення.

Повідомляється, що десятиліттями запуски ракет були відносно рідкісними, і не було бажання створювати нові об’єкти. Найвідоміші локації тоді та зараз пов’язані з військовими базами та Космічним центром Кеннеді Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору.

Кілька операторів космодромів зараз намагаються скористатися кризою, що утворюється на основних майданчиках. Тихоокеанський космодромний комплекс, розташований на острові Кадьяк на Алясці, ніколи не бачив більше як трьох запусків ракет на рік.

Тим не менш, він намагається отримати федеральний дозвіл на запуски до 25 разів на рік, і його прогноз на польоти через п’ять років уже починає заповнюватися, сказав Джон Оберст, виконавчий директор Alaska Aerospace Corp., яка контролює космодром Кадьяк.

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За словами Оберста, завод прагне залучити невеликі ракетні компанії, які постраждали від перевантаження, до своїх стартових майданчиків.

Наголошується, що запуски не можуть відбуватися будь-де. Ракети зазвичай запускаються з прибережних районів, де літальні апарати ширяють над водою і уникають ризиків польоту над населеними пунктами.

Розробка нових пускових установок уздовж прибережних районів складна, оскільки місцеві жителі часто хвилюються через перебої та шум. Пропозиція щодо створення нового стартового майданчика вздовж узбережжя на південному сході Грузії була відхилена кілька років тому через спротив громадськості.

The Wall Street Journal пише, що урядовці намагаються випередити перевантаження під час запуску. Федеральне авіаційне управління США (FAA) очолює групу урядових агентств із розробки національної стратегії космодрому, і очікується, що звіт із цього питання буде опубліковано цього року, повідомила прессекретар.

Космічні сили здійснюють проєкти, спрямовані на підвищення потужності на станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді та на базі космічних сил Ванденберг поблизу Санта-Барбари, Каліфорнія.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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