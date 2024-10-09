В Слатино в Харьковской области КАБ попал в жилой дом - ГВА
Киев • УНН
В селе Слатино Харьковской области зафиксировано прямое попадание управляемой авиационной бомбы в жилой дом. Повреждены по меньшей мере десять частных домовладений, информация о раненых уточняется.
В Слатино Харьковской области зафиксировано прямое попадание управляемой авиационной бомбы (КАБ) в жилой дом, повреждены по меньшей мере десять частных домовладений, информация о раненых уточняется, сообщил в среду начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко в Telegram, пишет УНН.
В Слатино - прямое попадание КАБа в жилой дом. Всего повреждено не менее десяти частных домовладений. Информация о раненых уточняется
Оккупанты ударили КАБом по Слатино в Харьковской области - ГВА9 октября 2024, 12:38 • 5121 просмотр