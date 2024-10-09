У Слатиному на Харківщині КАБ влучив у житловий будинок - МВА
Київ • УНН
У селі Слатине Харківської області зафіксовано пряме влучання керованої авіаційної бомби у житловий будинок. Пошкоджено щонайменше десять приватних домоволодінь, інформація про поранених уточнюється.
У Слатиному Харківської області зафіксовано пряме влучання керованої авіаційної бомби (КАБ) у житловий будинок, пошкоджено щонайменше десять приватних домоволодінь, інформація про поранених уточнюється, повідомив у середу начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко у Telegram, пише УНН.
У Слатиному - пряме влучання КАБу у житловий будинок. Загалом пошкоджено не менше десяти приватних домоволодінь. Інформація щодо поранених уточнюється
Окупанти вдарили КАБом по Слатиному на Харківщині - МВА09.10.24, 15:38 • 10731 перегляд