В ск рф заявляют, что задержанные якобы назвали заказчиков теракта в "Крокусе"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  103590 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  107921 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  159336 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  153646 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  153504 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215228 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180947 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176869 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172883 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140472 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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18 марта 2024, 18:47  •  480449 просмотра

В ск рф заявляют, что задержанные якобы назвали заказчиков теракта в "Крокусе"

Четырем исполнителям теракта в "Крокусе" были предъявлены обвинения, они признались и назвали заказчиков и соучастников, что привело к еще трем арестам за предоставление автомобилей, квартир и денег, заявляют в ск рф.

политика •   •  13627 просмотра
В ск рф заявляют, что задержанные якобы назвали заказчиков теракта в "Крокусе"

Руководитель Boeing Дэвид Калхун покидает компанию из-за проблем с важным самолетом 737 Max

Генеральный директор Boeing Дэвид Калхун уйдет в отставку в 2024 году из-за проблем с качеством производства самолетов 737 Max.

Новости Мира •   •  12562 просмотра
Руководитель Boeing Дэвид Калхун покидает компанию из-за проблем с важным самолетом 737 Max

НГУ показали как бойцы "Азов" уничтожают вражескую технику дронами от UNITED24

Первый видеоотчет показывает беспилотники, приобретенные в рамках операции "Единство-2": новогодние фейерверки уничтожают вражескую технику вместе с десантом с помощью тепловизионной оптики, благодаря средствам, собранным UNITED24, фондом "Вернись живым" и monobank на 5000 беспилотников FPV.

Война •   •  15196 просмотра
НГУ показали как бойцы "Азов" уничтожают вражескую технику дронами от UNITED24

Украина призывает ЕС поставить системы Patriot на фоне российских ракетных ударов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot и другие, способные сбивать баллистические ракеты, для защиты от ежедневных ракетных ударов россии.

Война •   •  17360 просмотра
Украина призывает ЕС поставить системы Patriot на фоне российских ракетных ударов

В Испании суд отменил решение о блокировке Telegram

Испанский суд отменил свое предыдущее решение о блокировке Telegram, приостановив действие приказа о блокировке до получения отчета полиции с объяснением особенностей сервиса и того, как блокировка может повлиять на его пользователей.

Новости Мира •   •  14084 просмотра
В Испании суд отменил решение о блокировке Telegram

Павел Кириленко под следствием: НАБУ и САП начали расследование о происхождении состояния семьи главы Антимонопольного комитета

САП и НАБУ начали уголовное производство по делу главы АМКУ Павла Кириленко по статьям "незаконное обогащение" и "декларирование недостоверной информации" в связи с расследованием проекта "Схемы".

политика •   •  16106 просмотра
Павел Кириленко под следствием: НАБУ и САП начали расследование о происхождении состояния семьи главы Антимонопольного комитета

путин обвинил радикальных исламистов в теракте в "Крокусе", но без намека на "причастность" Киева не обошлось

российский диктатор владимир путин заявил, что теракт в Крокус Сити Холле совершили радикальные исламисты, намекая на возможную причастность к нему Украины, не предоставив при этом никаких доказательств.

Криминал и ЧП •   •  14752 просмотра
путин обвинил радикальных исламистов в теракте в "Крокусе", но без намека на "причастность" Киева не обошлось

Генштаб: россияне активно наступают на Лиманском и Новопавловском направлениях

В понедельник украинские защитники выдержали 45 боевых столкновений и отбили 28 российских атак на Лиманском и Новопавловском направлениях, тогда как российские войска нанесли 4 ракетных и 56 авиационных ударов.

Война •   •  18309 просмотра
Генштаб: россияне активно наступают на Лиманском и Новопавловском направлениях

Без света - более 300 тыс. абонентов: Кипер о последствиях вражеского обстрела

В Одессе более 300 000 абонентов остались без электричества по состоянию на 19:00 из-за российского ракетного обстрела.

Война •   •  17026 просмотра
Без света - более 300 тыс. абонентов: Кипер о последствиях вражеского обстрела

"Я стал немного машиной": Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор

Арнольд Шварценеггер, известный актер, перенес операцию по установке кардиостимулятора из-за врожденного порока сердца и хорошо выздоравливает.

Культура •   •  14820 просмотра
"Я стал немного машиной": Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор