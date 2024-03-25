В ск рф заявляют, что задержанные якобы назвали заказчиков теракта в "Крокусе"

Руководитель следственного комитета россии александр бастрыкин во время совещания по теракту в "Крокусе" заявил, что задержанные якобы назвали заказчиков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

"Четырем исполнителям предъявлено обвинение. Все они признали вину на допросе и в суде и дали подробные показания о заказчиках и лицах, которые им способствовали. Следствием задержаны еще три человека, которые предоставили исполнителям машину, квартиру и деньги", - сообщил бастрыкин.

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Однако больше никакой информации о "заказчиках" глава ск рф не предоставил.

Детали

По словам бастрыкина, следствие установило полную хронологию событий вокруг "Крокус Сити Холл".

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"Террористы прибыли в "Крокус Сити Холл" в 19:58, покинули здание в 20:11. При себе у них обнаружили: два АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов и бутылки с остатками бензина. Трое арестованных сегодня соучастников террористов, устроивших теракт в "Крокусе", предоставили им квартиру и машину, а также перевозили деньги", - сказал глава ск рф.

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Кроме того, по его словам, по делу о теракте в "Крокусе" проведено более 200 осмотров и выемок, изъяты предметы, которые имеют значение для расследования.