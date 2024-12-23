В Сирии назначены первые министры переходного правительства - СМИ
Киев • УНН
Главное командование Сирии назначило двух новых министров из оппозиционной группировки «Хаят Тахрир аш-Шам». Асаад Хасан аль-Шибани возглавил МИД, а Мархаф Абу Касра стал министром обороны.
Повстанцы, свергнувшие режим Башара Асада, стремятся как можно быстрее упорядочить политическую жизнь страны. Правящее Главное командование назначило министра иностранных дел, им стал Асаад Хасан аль-Шибани. В то же время министерство обороны возглавит инженер со специализацией в области сельского хозяйства Мархаф Абу Касра. Об этом сообщает DW со ссылкой на dpa, пишет УНН.
Детали
Согласно данным СМИ, Шибани - выпускник факультета английского языка и литературы Университета Дамаска. С начала войны в стране в 2011 году Шейбани принимал активное участие в деятельности сирийской оппозиции.
Во время войны под контролем правительственных сил находилось около двух третей территории страны, напоминает dpa, тогда как северо-запад Сирии с 2017 года находился под управлением исламистской группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ). В этой "администрации" Шибани занимал должность главы отдела политических дел. Он отвечал за "взаимодействие с представителями иностранных государств и международных организаций, включая учреждения ООН и гуманитарные структуры".
Новый министр обороны Сирии Абу Касра родился в городе Хальфаджа в провинции Хама, отмечает dpa. Он является одним из самых известных лидеров ХТШ.
Напомним
Страны G7 выразили готовность поддержать новое сирийское правительство после смены власти. Ключевым условием поддержки является соблюдение прав человека и уважение к религиозным и этническим меньшинствам.