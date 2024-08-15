В Швеции зафиксирован первый случай обезьяньей оспы за пределами Африки
Киев • УНН
В Швеции выявлен первый случай обезьяньей оспы типа Clade I за пределами Африки. Человек заразился во время пребывания в африканском регионе, где наблюдается вспышка заболевания.
В Швеции зафиксировали случай обезьяньей оспы. Это впервые заболевание обнаружили за пределами африканского континента. Об этом заявили в шведском министерстве здравоохранения, передает УНН.
Детали
Сегодня мы получили подтверждение того, что в Швеции зафиксирован первый случай заболевания более тяжелым типом оспы, который называется Clade I
Генеральный директор Шведского агентства общественного здравоохранения Оливия Вигзелл уточнила, что человек заразился во время пребывания в регионе Африки, где в настоящее время наблюдается крупная вспышка оспы. Она добавила, что заразившийся человек получил помощь и инструкции в соответствии с рекомендациями агентства здравоохранения.
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Этот случай не требует никаких дальнейших мер инфекционного контроля как такового, но мы очень серьезно относимся к вспышке mpox clade I. Мы внимательно следим за этим и постоянно оцениваем, нужны ли новые меры
Дополнение
Вирус Mpox, известный как обезьянья оспа, передается через тесный контакт, например, во время полового контакта, контакта кожа-к-коже, а также во время разговора или дыхания рядом с другим человеком
Вирус вызывает симптомы, похожие на грипп, поражение кожи и может быть смертельным: в четырех случаях из 100 приводит к летальному исходу.
Напомним,
Агентство здравоохранения Африканского Союза объявило «чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения» из-за эпидемии оспы, охватившей континент.