В Швеции зафиксирован первый случай обезьяньей оспы за пределами Африки

В Швеции зафиксировали случай обезьяньей оспы. Это впервые заболевание обнаружили за пределами африканского континента. Об этом заявили в шведском министерстве здравоохранения, передает УНН.

Детали

Сегодня мы получили подтверждение того, что в Швеции зафиксирован первый случай заболевания более тяжелым типом оспы, который называется Clade I - заявил на пресс-конференции министр здравоохранения и социальных дел Швеции Якоб Форссмед

Генеральный директор Шведского агентства общественного здравоохранения Оливия Вигзелл уточнила, что человек заразился во время пребывания в регионе Африки, где в настоящее время наблюдается крупная вспышка оспы. Она добавила, что заразившийся человек получил помощь и инструкции в соответствии с рекомендациями агентства здравоохранения.

Кузін про мавпячу віспу: ризик для України оцінений, як дуже низький

Этот случай не требует никаких дальнейших мер инфекционного контроля как такового, но мы очень серьезно относимся к вспышке mpox clade I. Мы внимательно следим за этим и постоянно оцениваем, нужны ли новые меры - подчеркнул государственный эпидемиолог Агентства общественного здоровья Швеции Магнус Гисслен.

Дополнение

Вирус Mpox, известный как обезьянья оспа, передается через тесный контакт, например, во время полового контакта, контакта кожа-к-коже, а также во время разговора или дыхания рядом с другим человеком

Вирус вызывает симптомы, похожие на грипп, поражение кожи и может быть смертельным: в четырех случаях из 100 приводит к летальному исходу.

Напомним,

Агентство здравоохранения Африканского Союза объявило «чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения» из-за эпидемии оспы, охватившей континент.