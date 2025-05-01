В российском аэропорту "шереметьево" для жителей Мариуполя введен фильтрационный террор - ЦНС
Киев • УНН
В московском аэропорту "шереметьево" украинцев из Мариуполя заставляют проходить фильтрационные мероприятия, включая допросы и проверки. Особое внимание уделяют тем, кто оформляет документы на недвижимость.
В московском аэропорту "шереметьево" действует отдельная фильтрационная процедура для жителей Мариуполя. Украинцев заставляют проходить допросы, проверки телефонов, сбор биометрии и "оценку лояльности", информирует УНН со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивления (ЦНС).
Детали
Отмечается, что особое внимание уделяется тем, кто едет оформлять документы на недвижимость. Их задерживают и не допускают к въезду на ВОТ.
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В ЦНС призывают граждан быть осторожными и помнить, что оккупационные власти рассматривают каждого украинца как угрозу.
Напомним
Министерство развития общин изменило дату временной оккупации Мариуполя на 21 мая 2022 года. Это решение важно для признания героизма защитников города.
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