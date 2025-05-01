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В российском аэропорту "шереметьево" для жителей Мариуполя введен фильтрационный террор - ЦНС

Киев • УНН

 • 142 просмотра

В московском аэропорту "шереметьево" украинцев из Мариуполя заставляют проходить фильтрационные мероприятия, включая допросы и проверки. Особое внимание уделяют тем, кто оформляет документы на недвижимость.

В российском аэропорту "шереметьево" для жителей Мариуполя введен фильтрационный террор - ЦНС

В московском аэропорту "шереметьево" действует отдельная фильтрационная процедура для жителей Мариуполя. Украинцев заставляют проходить допросы, проверки телефонов, сбор биометрии и "оценку лояльности", информирует УНН со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивления (ЦНС).

Детали

Отмечается, что особое внимание уделяется тем, кто едет оформлять документы на недвижимость. Их задерживают и не допускают к въезду на ВОТ.

россия целенаправленно блокирует украинцам доступ к собственному имуществу, создавая условия для массового рейдерства в пользу оккупантов

- говорится в сообщении.

В ЦНС призывают граждан быть осторожными и помнить, что оккупационные власти рассматривают каждого украинца как угрозу.

Напомним

Министерство развития общин изменило дату временной оккупации Мариуполя на 21 мая 2022 года. Это решение важно для признания героизма защитников города.

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Вадим Хлюдзинский

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