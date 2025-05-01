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Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників
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В російському аеропорту "шереметьєво" для мешканців Маріуполя запроваджено фільтраційний терор - ЦНС

Київ • УНН

 • 700 перегляди

В московському аеропорту "шереметьєво" українців із Маріуполя змушують проходити фільтраційні заходи, включно з допитами та перевірками. Особливу увагу приділяють тим, хто оформлює документи на нерухомість.

В російському аеропорту "шереметьєво" для мешканців Маріуполя запроваджено фільтраційний терор - ЦНС

В московському аеропорту "шереметьєво" діє окрема фільтраційна процедура для жителів Маріуполя. Українців примушують проходити допити, перевірки телефонів, збір біометрії та "оцінку лояльності", інформує УНН із посиланням на повідомлення Центру національного спротиву (ЦНС).

Деталі

Зазначається, що особлива увага приділяється тим, хто їде оформлювати документи на нерухомість. Їх затримують і не допускають до в’їзду на ТОТ.

росія цілеспрямовано блокує українцям доступ до власного майна, створюючи умови для масового рейдерства на користь окупантів

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС закликають громадян бути обережними і пам’ятати, що окупаційна влада розглядає кожного українця як загрозу.

Нагадаємо

Міністерство розвитку громад змінило дату тимчасової окупації Маріуполя на 21 травня 2022 року. Це рішення важливе для визнання героїзму оборонців міста.

У Маріуполі фіксують масовий мор дельфінів та птахів на узбережжі: відео28.04.25, 09:35 • 3055 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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