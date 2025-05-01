В російському аеропорту "шереметьєво" для мешканців Маріуполя запроваджено фільтраційний терор - ЦНС
Київ • УНН
В московському аеропорту "шереметьєво" українців із Маріуполя змушують проходити фільтраційні заходи, включно з допитами та перевірками. Особливу увагу приділяють тим, хто оформлює документи на нерухомість.
В московському аеропорту "шереметьєво" діє окрема фільтраційна процедура для жителів Маріуполя. Українців примушують проходити допити, перевірки телефонів, збір біометрії та "оцінку лояльності", інформує УНН із посиланням на повідомлення Центру національного спротиву (ЦНС).
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Зазначається, що особлива увага приділяється тим, хто їде оформлювати документи на нерухомість. Їх затримують і не допускають до в’їзду на ТОТ.
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У ЦНС закликають громадян бути обережними і пам’ятати, що окупаційна влада розглядає кожного українця як загрозу.
Нагадаємо
Міністерство розвитку громад змінило дату тимчасової окупації Маріуполя на 21 травня 2022 року. Це рішення важливе для визнання героїзму оборонців міста.
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