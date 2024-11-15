В россии говорят, что могут запретить доступ экспертов МАГАТЭ к Запорожской АЭС
Киев • УНН
российский МИД заявил о возможной приостановке работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС из-за заявлений Рафаэля Гросси.
россия может остановить работу миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Такое заявление распространило министерства иностранных дел страны-агрессора, пишет УНН.
Детали
Враждебно МИД отреагировал на интервью главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который сказал немецкому информагентству DPA, что представители Агентства будут находиться на Запорожской атомной электростанции «до возможного замораживания войны».
В заявлении российского МИДа говорится о том, что подобные заявления выходят за пределы компетенции Гросси. Там утверждают, что эксперты Секретариата МАГАТЭ находятся на ЗАЭС «по просьбе самого гендиректора» Рафаэля Гросси и только до тех пор, пока страна-агрессор «считает их пребывание там оправданным».
Добавим
В октябре Запорожская АЭС дважды за месяц теряла подключение к резервной линии электропередач 330 кВ. Станция осталась на единственном внешнем источнике питания 750 кВ, необходимом для охлаждения реакторов.
МАГАТЭ не рекомендует перезапускать реакторы ЗАЭС, пока идет война - Гросси9 сент. 2024, 11:58 • 66702 просмотра