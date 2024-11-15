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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В россии говорят, что могут запретить доступ экспертов МАГАТЭ к Запорожской АЭС

В россии говорят, что могут запретить доступ экспертов МАГАТЭ к Запорожской АЭС

Киев  •  УНН

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российский МИД заявил о возможной приостановке работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС из-за заявлений Рафаэля Гросси.

россия может остановить работу миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Такое заявление распространило министерства иностранных дел страны-агрессора, пишет УНН.

Детали

Враждебно МИД отреагировал на интервью главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который сказал немецкому информагентству DPA, что представители Агентства будут находиться на Запорожской атомной электростанции «до возможного замораживания войны».

В заявлении российского МИДа говорится о том, что подобные заявления выходят за пределы компетенции Гросси. Там утверждают, что эксперты Секретариата МАГАТЭ находятся на ЗАЭС «по просьбе самого гендиректора» Рафаэля Гросси и только до тех пор, пока страна-агрессор «считает их пребывание там оправданным». 

Добавим

В октябре Запорожская АЭС дважды за месяц теряла подключение к резервной линии электропередач 330 кВ. Станция осталась на единственном внешнем источнике питания 750 кВ, необходимом для охлаждения реакторов.

МАГАТЭ не рекомендует перезапускать реакторы ЗАЭС, пока идет война - Гросси9 сент. 2024, 11:58 • 66702 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
rafael-grossiРафаэль Гросси
mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
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