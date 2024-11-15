В россии говорят, что могут запретить доступ экспертов МАГАТЭ к Запорожской АЭС

россия может остановить работу миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Такое заявление распространило министерства иностранных дел страны-агрессора, пишет УНН.

Детали

Враждебно МИД отреагировал на интервью главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который сказал немецкому информагентству DPA, что представители Агентства будут находиться на Запорожской атомной электростанции «до возможного замораживания войны».

В заявлении российского МИДа говорится о том, что подобные заявления выходят за пределы компетенции Гросси. Там утверждают, что эксперты Секретариата МАГАТЭ находятся на ЗАЭС «по просьбе самого гендиректора» Рафаэля Гросси и только до тех пор, пока страна-агрессор «считает их пребывание там оправданным».

Добавим

В октябре Запорожская АЭС дважды за месяц теряла подключение к резервной линии электропередач 330 кВ. Станция осталась на единственном внешнем источнике питания 750 кВ, необходимом для охлаждения реакторов.

МАГАТЭ не рекомендует перезапускать реакторы ЗАЭС, пока идет война - Гросси