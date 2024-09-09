МАГАТЭ не рекомендует перезапускать реакторы ЗАЭС, пока идет война - Гросси
Киев • УНН
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что реакторы Запорожской АЭС должны оставаться остановленными из-за угрозы ядерной безопасности. Ситуация на ЗАЭС остается сложной из-за регулярных атак и проблем с электроснабжением.
Согласно рекомендациям Международного агентства по атомной энергии, предполагается, что реакторы Запорожской АЭС должны оставаться в состоянии холодной остановки, пока война продолжает ставить под угрозу ядерную безопасность и безопасность станции. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время вступительной речи к Совету руководителей агентства, передает УНН.
Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается сложной. Регулярные взрывы, атаки беспилотников, стрельба, повторные прерывания внешнего электроснабжения, среди других проблем, увеличивают риск ядерной аварии
Он напомнил, что 11 августа в одной из градирен ЗАЭС вспыхнул пожар. Гросси отметил, что повреждение может потребовать сноса градирни.
Сейчас градирни не нужны как часть механизма охлаждения, пока все шесть реакторных блоков ЗАЭС остаются в состоянии холодной остановки. В соответствии с рекомендациями Агентства, предполагается, что ни один реактор не будет перезапущен, пока конфликт продолжает ставить под угрозу ядерную безопасность и безопасность станции
По его словам, работа Агентства на ЗАЭС остается важной для уменьшения вероятности ядерной аварии.
В других частях Украины атомные электростанции на Хмельницкой АЭС, Южно-Украинской АЭС и Ривненской АЭС продолжали производить электроэнергию. Однако военные атаки продолжали подрывать стабильность сети, что привело к остановке некоторых атомных электростанций в течение отчетного периода
Дополнение
На днях глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Запорожскую АЭС, которая находится на оккупированной россиянами территории Украины.
МАГАТЕ розширить допомогу Україні в галузі ядерної безпеки4 сентября 2024, 08:59 • 103530 просмотров