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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МАГАТЭ не рекомендует перезапускать реакторы ЗАЭС, пока идет война - Гросси

МАГАТЭ не рекомендует перезапускать реакторы ЗАЭС, пока идет война - Гросси

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 11:58  •  21802 просмотра

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что реакторы Запорожской АЭС должны оставаться остановленными из-за угрозы ядерной безопасности. Ситуация на ЗАЭС остается сложной из-за регулярных атак и проблем с электроснабжением.

Согласно рекомендациям Международного агентства по атомной энергии, предполагается, что реакторы Запорожской АЭС должны оставаться в состоянии холодной остановки, пока война продолжает ставить под угрозу ядерную безопасность и безопасность станции. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время вступительной речи к Совету руководителей агентства, передает УНН.

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается сложной. Регулярные взрывы, атаки беспилотников, стрельба, повторные прерывания внешнего электроснабжения, среди других проблем, увеличивают риск ядерной аварии

- сказал Гросси.

Он напомнил, что 11 августа в одной из градирен ЗАЭС вспыхнул пожар. Гросси отметил, что повреждение может потребовать сноса градирни.

Сейчас градирни не нужны как часть механизма охлаждения, пока все шесть реакторных блоков ЗАЭС остаются в состоянии холодной остановки. В соответствии с рекомендациями Агентства, предполагается, что ни один реактор не будет перезапущен, пока конфликт продолжает ставить под угрозу ядерную безопасность и безопасность станции

- сказал Гросси.

По его словам, работа Агентства на ЗАЭС остается важной для уменьшения вероятности ядерной аварии.

В других частях Украины атомные электростанции на Хмельницкой АЭС, Южно-Украинской АЭС и Ривненской АЭС продолжали производить электроэнергию. Однако военные атаки продолжали подрывать стабильность сети, что привело к остановке некоторых атомных электростанций в течение отчетного периода

- рассказал Гросси.

Дополнение

На днях глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Запорожскую АЭС, которая находится на оккупированной россиянами территории Украины.

МАГАТЕ розширить допомогу Україні в галузі ядерної безпеки4 сентября 2024, 08:59 • 103530 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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