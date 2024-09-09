МАГАТЕ не рекомендує перезапускати реактори ЗАЕС, поки триває війна - Гроссі
Київ • УНН
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що реактори Запорізької АЕС повинні залишатися зупиненими через загрозу ядерній безпеці. Ситуація на ЗАЕС залишається складною через регулярні атаки та проблеми з електропостачанням.
Відповідно до рекомендацій Міжнародного агентства з атомної енергії, передбачається, що реактори Запорізької АЕС мають залишатися у стані холодної зупинки, поки війна продовжує ставити під загрозу ядерну безпеку та безпеку станції. Про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час вступної промови до Ради керівників агентства, передає УНН.
Ситуація на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) залишається складною. Регулярні вибухи, атаки безпілотників, стрілянина, повторні переривання зовнішнього електропостачання, серед інших проблем, збільшують ризик ядерної аварії
Він нагадав, що 11 серпня в одній із градирень ЗАЕС спалахнула пожежа. Гроссі зазначив, що пошкодження може вимагати знесення градирні.
Наразі градирні не потрібні як частина механізму охолодження, доки всі шість реакторних блоків ЗАЕС залишаються у стані холодної зупинки. Відповідно до рекомендацій Агентства, передбачається, що жоден реактор не буде перезапущено, поки конфлікт продовжує ставити під загрозу ядерну безпеку та безпеку станції
За його словами, робота Агентства на ЗАЕС залишається важливою для зменшення ймовірності ядерної аварії.
В інших частинах України атомні електростанції на Хмельницькій АЕС, Південноукраїнській АЕС та Рівненській АЕС продовжували виробляти електроенергію. Однак військові атаки продовжували підривати стабільність мережі, що призвело до зупинки деяких атомних електростанцій протягом звітного періоду
Доповнення
Днями глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Запорізьку АЕС, яка перебуває на окупованій росіянами території України.
МАГАТЕ розширить допомогу Україні в галузі ядерної безпеки04.09.24, 11:59 • 103690 переглядiв