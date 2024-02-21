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В Ровно угорела целая семья: в больницу попали пять человек, в том числе четыре ребенка

В Ровно угорела целая семья: в больницу попали пять человек, в том числе четыре ребенка

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 15:39  •  13570 просмотра

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Женщина и четверо детей в Ровно были госпитализированы с предварительным диагнозом "отравление угарным газом" после того, как отравились газом в собственном жилом доме.

В Ровно в одном из жилых домов угарным газом отравилась целая семья. В местную больницу госпитализировали женщину и четырех детей с предварительным диагнозом "отравление угарным газом". Об этом случае и то как уберечься от подобной истории рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины, передает УНН.

В Ровно от угарного газа пострадала семья В местную больницу госпитализированы женщина и четверо детей с предварительным диагнозом "отравление угарным газом" Происшествие случилось в одном из жилых домов в Ровно.

- говорится в сообщении ГСЧС.

Детали

Спасатели напомнили, что угарный газ часто называют "тихим убийцей". Ведь он абсолютно неощутим для человека, но даже в небольшой концентрации может привести к отравлению и смерти.

Чтобы идентифицировать этот газ, и установить что случилась утечка необходимы специальные приборы, вроде детектора угарного газа. Своевременное обнаружение утечки может спасти человеческие жизни.

В ГСЧС также кратко напомнили о приборах, которые могут вызвать отравление угарным газом.

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Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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