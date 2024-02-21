У Рівному вчаділа ціла родина: в лікарню потрапили п'ять людей, зокрема й чотири дитини

У Рівному в одному з житлових будинків чадним газом отруїлась ціла родина. До місцевої лікарні госпіталізували жінку та чотирьох дітей з попереднім діагнозом "отруєння чадним газом". Про цей випадок та те як уберегтись від подібної історії розповіли у пресслужбі ДСНС України, передає УНН.

У Рівному від чадного газу постраждала сім'я До місцевої лікарні госпіталізовано жінку та чотирьох дітей з попереднім діагнозом "отруєння чадним газом" Подія трапилася у одному з житлових будинків у Рівному. – йдеться у повідомленні ДСНС.

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Рятувальники нагадали, що чадний газ часто називають "тихим вбивцею". Адже він абсолютно невідчутний для людини, але навіть у невеликій концентрації може призвести до отруєння і смерті.

Аби ідентифікувати цей газ, і встановити що трапився витік необхідні спеціальні прилади, накшталт детектора чадного газу. Вчасне виявлення витоку може врятувати людські життя.

В ДСНС також коротко нагадали про прилади, що можуть спричинити отруєння чадним газом.