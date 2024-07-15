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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф утверждают об уничтожении ночью 22 дронов над двумя областями рф и оккупированным Крымом: что известно

В рф утверждают об уничтожении ночью 22 дронов над двумя областями рф и оккупированным Крымом: что известно

Киев  •  УНН

15 июля 2024, 06:16  •  11518 просмотра

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россия утверждает, что ее противовоздушная оборона уничтожила или перехватила 22 беспилотника над брянской, липецкой областями и оккупированным Крымом в течение ночи.

Минобороны россии утверждает, что ночью над брянской и липецкой областями рф "уничтожено" или "перехвачено" 16 БПЛА, а еще 6 - над временно оккупированным Крымом, пишет УНН.

Детали

Как заявляет мо рф, ее дежурными средствами ПВО "уничтожено" и "перехвачено" за ночь 22 БПЛА, из которых - 15 над территорией брянской области, один - над липецкой областью в рф. Также мо рф утверждает, что шесть БПЛА "уничтожено" или "перехвачено" над временно оккупированным Крымом.

Тем временем в липецкой области губернатор заявил, что беспилотник упал на территорию электроподстанции, и что ее работа "не нарушена".

Брянский губернатор заявил об отсутствии разрушений и пострадавших. И что беспилотник "уничтожен над Севским районом".

Во временно оккупированном Севастополе, по словам развожаева, обломки упали в районе Фиолента на территории одного частного дома, пострадавших нет.

По данным телеграм-канала "Крымский ветер", дым в Севастополе рассеивается, и "ночью были прилеты в российскую воинскую часть в районе мыса Фиолент. Это дивизион ЗРК С-400/С-300 из состава 12-го зенитного ракетного полка".

Как сообщает телеграм-канал, всего было 8 взрывов. "Предположительно, повреждена одна из станций радиолокации, также был взрыв на позиции С-400", - сказано в сообщении.

Указано, что воинская часть расположена среди дачных кооперативов.

В России сообщили об отражении атаки дронов на Крым15 июля 2024, 01:37 • 94105 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
raketnaya-sistema-s-400Ракетная система С-400
raketnyi-kompleks-s-300Ракетная система С-300
krymКрым
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