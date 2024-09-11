В рф сообщают о налете БПЛА и принятии мер повышения безопасности

В двух аэропортах Мурманщины ввели план «Ковер», губернатор Андрей Чибис объявил о налете «вражеских беспилотников».

Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

«На нашу область осуществляется налет вражеских беспилотников. Поэтому прошу с понимание относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить» - заявил губернатор мурманской области рф.

По данным telegram-канал Baza, в двух аэропортах в Мурманской области введен план «Ковер». Три неизвестных дрона обнаружили в районе Североморска.

Также в районе Североморска было обнаружено три БПЛА, - это привело к ограничениям на полеты.

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