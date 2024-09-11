В рф повідомляють про наліт БПЛА та вжиття заходів підвищення безпеки
Київ • УНН
У двох аеропортах мурманської області введено план "Ковер" через виявлення БПЛА. Губернатор оголосив про наліт "ворожих безпілотників" та запровадження тимчасових обмежень.
У двох аеропортах мурманщини ввели план "Ковер", губернатор андрій чибіс оголосив про наліт "ворожих безпілотників".
Пише УНН із посиланням на росЗМІ.
"На нашу область здійснюється наліт ворожих безпілотників. Тому прошу з розуміння ставитися до низки тимчасових обмежень, які нам доводиться запроваджувати" – заявив губернатор мурманській області рф.
За даними telegram-канал Baza, у двох аеропортах у мурманській області введено план "Ковер". Три невідомі дрони виявили в районі сєвєроморська.
Також у районі Сєвєроморська було виявлено три БПЛА, - це призвело до обмежень на польоти.
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