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В рф направлен руководитель генштаба кндр, который является приближенным к диктатору ким чен Ыну

В рф направлен руководитель генштаба кндр, который является приближенным к диктатору ким чен Ыну

Киев  •  УНН

15:27 • 8202 просмотра

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Начальник генштаба КНДР Ким Йон Бок прибыл в Россию для управления операциями северокорейских войск. Он будет отвечать за участие войск КНДР в войне против Украины и может получать опыт ведения современного боя.

Чиновник будет отвечать за участие войск пхеньяна на стороне рф в войне против Украины. Передает Defense Express со ссылкой на информацию Службы разведки Южной Кореи, сообщает УНН.

Детали

Начальник генерального штаба кндр ким йон бок уже прибыл в Россию. Чиновник, который является приближенным к диктатору Ким Чен Ыну, определен руководителем операции с участием войск северной Кореи на стороне России в агрессии против Украины.

Справка

ким йон бок был командующим 11-го «штурмового» корпуса, который впоследствии стал основой для формирования так называемых войск специального назначения кндр. Соответственно чиновнику, переправленные в РФ силы корейского спецназа, вероятно знакомы.

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В то же время настоящая задача кимён бока может быть получение непосредственного опыта от российских коллег в вопросе управления операциями на современном поле боя. 

- пишет Оборонный экспресс.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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