В рф направлен руководитель генштаба кндр, который является приближенным к диктатору ким чен Ыну

Чиновник будет отвечать за участие войск пхеньяна на стороне рф в войне против Украины. Передает Defense Express со ссылкой на информацию Службы разведки Южной Кореи, сообщает УНН.

Детали

Начальник генерального штаба кндр ким йон бок уже прибыл в Россию. Чиновник, который является приближенным к диктатору Ким Чен Ыну, определен руководителем операции с участием войск северной Кореи на стороне России в агрессии против Украины.

Справка

ким йон бок был командующим 11-го «штурмового» корпуса, который впоследствии стал основой для формирования так называемых войск специального назначения кндр. Соответственно чиновнику, переправленные в РФ силы корейского спецназа, вероятно знакомы.

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В то же время настоящая задача кимён бока может быть получение непосредственного опыта от российских коллег в вопросе управления операциями на современном поле боя. - пишет Оборонный экспресс.

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