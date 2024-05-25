В результате удара по центру Харькова пострадали 18 человек, подросток в тяжелом состоянии

В субботу вечером российская армия нанесла удар по центру Харькова, по предварительным данным, ракетой С-300. Травмы получили 18 человек, в том числе 13-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 25 мая ориентировочно в 19:00 ВС рф нанесли ракетный удар по центру Харькова.

Зафиксировано попадание по офисным помещениям. Пострадали также административные здания, супермаркет, магазины, жилые дома, почта, автомобили и другие гражданские объекты. Травмы получили 18 человек, в том числе 13-летний парень. Ребенок находится в тяжелом состоянии говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

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